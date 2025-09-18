Видео
Главная Спорт Журналисты узнали, как сейчас проводит время Мудрик

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 21:15
Михаил Мудрик после отстранения: как он тренируется и поддерживает форму
Михаил Мудрик. Фото: кадр из видео

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик с ноября прошлого года отстранен за проваленный допинг-тест. Официального вердикта в отношении футболиста пока еще нет.

Журналисты британского издания BBC обнародовали информацию о распорядке Михаила.

Мудрик поддерживает форму

По информации источника, Мудрик остается в Лондоне, где поддерживает форму благодаря индивидуальным тренировкам с личным тренером на частных площадках, которые не имеют отношения к "Челси".

В клубе отслеживают его показатели и работу. При этом на полную он тренироваться не может из-за отсутствия тренера и команды.

Окружение Михаила уверяет, что футболист находится в отличной физической и психической форме. Будучи православным христианином, он регулярно посещает церковь, что помогает ему сохранять душевное равновесие.

Во время одних из последних выходов на публику Мудрик посетил Вроцлав, где пообщался с болельщиками, а затем принял участие в праздничной вечеринке "Челси".

Ранее журналисты обнаружили, что Мудрик ежедневно играет в компьютерные игры. Благодаря этому у него высокий рейтинг.

Напомним, ранее известный телеэксперт предложил кем заменить Сергея Реброва.

Наставник киевского "Динамо" Александр Шовковский признался в повреждении своего полузащитника.

футбол Михаил Мудрик Челси допинг украинские легионеры (футбол)
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
