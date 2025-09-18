Михаил Мудрик после отстранения: как он тренируется и поддерживает форму

Журналисты узнали, как сейчас проводит время Мудрик
Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик с ноября прошлого года отстранен за проваленный допинг-тест. Официального вердикта в отношении футболиста пока еще нет.
Журналисты британского издания BBC обнародовали информацию о распорядке Михаила.
Мудрик поддерживает форму
По информации источника, Мудрик остается в Лондоне, где поддерживает форму благодаря индивидуальным тренировкам с личным тренером на частных площадках, которые не имеют отношения к "Челси".
В клубе отслеживают его показатели и работу. При этом на полную он тренироваться не может из-за отсутствия тренера и команды.
Окружение Михаила уверяет, что футболист находится в отличной физической и психической форме. Будучи православным христианином, он регулярно посещает церковь, что помогает ему сохранять душевное равновесие.
Во время одних из последних выходов на публику Мудрик посетил Вроцлав, где пообщался с болельщиками, а затем принял участие в праздничной вечеринке "Челси".
Ранее журналисты обнаружили, что Мудрик ежедневно играет в компьютерные игры. Благодаря этому у него высокий рейтинг.
Напомним, ранее известный телеэксперт предложил кем заменить Сергея Реброва.
Наставник киевского "Динамо" Александр Шовковский признался в повреждении своего полузащитника.
Читайте Новини.LIVE!