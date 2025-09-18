Михайло Мудрик після відсторонення: як він тренується і підтримує форму

Журналісти дізналися, як наразі проводить час Мудрик
Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик з листопада минулого року відсторонений за провалений допінг-тест. Офіційного вердикту щодо футболіста поки ще немає.
Журналісти британського видання BBC оприлюднили інформацію щодо розпорядку Михайла.
Мудрик підтримує форму
За інформацією джерела, Мудрик залишається в Лондоні, де підтримує форму завдяки індивідуальним тренуванням із особистим тренером на приватних майданчиках, які не мають відношення до "Челсі".
У клубі відслідковують його показники та роботу. При цьому на повну він тренуватись не може через відсутність тренера та команди.
Оточення Михайла запевняє, що футболіст перебуває у відмінній фізичній і психічній формі. Бувши православним християнином, він регулярно відвідує церкву, що допомагає йому зберігати душевну рівновагу.
Під час одних з останніх виходів на публіку Мудрик відвідав Вроцлав, де поспілкувався з уболівальниками, а потім взяв участь у святковій вечірці "Челсі".
Раніше журналісти виявили, що Мудрик щоденно грає в комп'ютерні ігри. Завдяки цьому у нього високий рейтинг.
