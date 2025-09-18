Михайло Мудрик після відсторонення: як він тренується і підтримує форму

Михайло Мудрик. Фото: кадр з відео

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик з листопада минулого року відсторонений за провалений допінг-тест. Офіційного вердикту щодо футболіста поки ще немає.

Журналісти британського видання BBC оприлюднили інформацію щодо розпорядку Михайла.

Мудрик підтримує форму

За інформацією джерела, Мудрик залишається в Лондоні, де підтримує форму завдяки індивідуальним тренуванням із особистим тренером на приватних майданчиках, які не мають відношення до "Челсі".

У клубі відслідковують його показники та роботу. При цьому на повну він тренуватись не може через відсутність тренера та команди.

Оточення Михайла запевняє, що футболіст перебуває у відмінній фізичній і психічній формі. Бувши православним християнином, він регулярно відвідує церкву, що допомагає йому зберігати душевну рівновагу.

Під час одних з останніх виходів на публіку Мудрик відвідав Вроцлав, де поспілкувався з уболівальниками, а потім взяв участь у святковій вечірці "Челсі".

Раніше журналісти виявили, що Мудрик щоденно грає в комп'ютерні ігри. Завдяки цьому у нього високий рейтинг.

