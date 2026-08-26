Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Зинченко и Седан напомнили друг другу о самом важном в жизни

Зинченко и Седан напомнили друг другу о самом важном в жизни

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 10:51
Влада Седан напомнила Зинченко о важном событии
Александр Зинченко и Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Футболист Александр Зинченко и Влада Седан отметили шестую годовщину свадьбы. По этому случаю жена футболиста опубликовала архивный черно-белый снимок с торжества и новое совместное фото. На свадебном кадре спортсмен запечатлен в черном смокинге, а журналистка — в ярком платье со стразами и длинной фатой.

Пара официально стала супругами в марте 2020 года, а масштабное свадебное торжество провела 24 августа того же года, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт Влады Зинченко.

Реклама

Жена вице-капитана сборной Украины также показала свежий кадр с мужем, на котором Александр Зинченко поднял ее на руки во время прогулки. За шесть лет семейной жизни у пары родились две дочери — Ева и Лея. Их отношения стали публичными в 2019 году, а осенью того же года футболист сделал Седан предложение на НСК "Олимпийский". 

Александр Зинченко и Влада Седан
Свадьба Александра Зинченко и Влады Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Как прошла свадьба Зинченко и Седан

Торжество состоялось на территории загородного комплекса "Маячок" под Киевом. На празднике присутствовали, среди прочих, Андрей Шевченко, Андрей Пятов, Тарас Степаненко и Сергей Кривцов, а музыкальную программу обеспечили Дан Балан, Вера Брежнева и Монатик. Пара прибыла на праздник на вертолете, а среди деталей торжества были фотосессия на яхте, салют и большой свадебный торт.

При этом официальная регистрация брака состоялась раньше — 12 марта 2020 года в Лондоне. Из-за пандемии коронавируса супруги отказались от первоначального плана провести большое торжество весной и перенесли празднование на август. Спустя шесть лет Зинченко и Седан продолжают воспитывать двух дочерей и отмечать годовщину уже в статусе многодетной семьи. 

Читайте также:

"Шесть лет в одной команде. С годовщиной свадьбы!" — подписала фотографию Влада. 

Напомним, Новини.LIVE писали о перспективах Украины в финале турнира по прыжкам в высоту среди женщин "Бриллиантовой лиги". 

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что аренда Михаила Мудрика в другой клуб оказалась под вопросом из-за принципов руководства "Челси". 

спорт футбол Александр Зинченко Влада Седан жены футболистов
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации