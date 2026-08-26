Влада Седан напомнила Зинченко о важном событии

Александр Зинченко и Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Футболист Александр Зинченко и Влада Седан отметили шестую годовщину свадьбы. По этому случаю жена футболиста опубликовала архивный черно-белый снимок с торжества и новое совместное фото. На свадебном кадре спортсмен запечатлен в черном смокинге, а журналистка — в ярком платье со стразами и длинной фатой.

Пара официально стала супругами в марте 2020 года, а масштабное свадебное торжество провела 24 августа того же года, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт Влады Зинченко.

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Жена вице-капитана сборной Украины также показала свежий кадр с мужем, на котором Александр Зинченко поднял ее на руки во время прогулки. За шесть лет семейной жизни у пары родились две дочери — Ева и Лея. Их отношения стали публичными в 2019 году, а осенью того же года футболист сделал Седан предложение на НСК "Олимпийский".

Свадьба Александра Зинченко и Влады Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Как прошла свадьба Зинченко и Седан

Торжество состоялось на территории загородного комплекса "Маячок" под Киевом. На празднике присутствовали, среди прочих, Андрей Шевченко, Андрей Пятов, Тарас Степаненко и Сергей Кривцов, а музыкальную программу обеспечили Дан Балан, Вера Брежнева и Монатик. Пара прибыла на праздник на вертолете, а среди деталей торжества были фотосессия на яхте, салют и большой свадебный торт.

При этом официальная регистрация брака состоялась раньше — 12 марта 2020 года в Лондоне. Из-за пандемии коронавируса супруги отказались от первоначального плана провести большое торжество весной и перенесли празднование на август. Спустя шесть лет Зинченко и Седан продолжают воспитывать двух дочерей и отмечать годовщину уже в статусе многодетной семьи.

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