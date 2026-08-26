Влада Седан нагадала Зінченку про важливу подію

Олександр Зінченко та Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Футболіст Олександр Зінченко та Влада Седан відзначили шосту річницю весілля. З цієї нагоди дружина футболіста опублікувала архівний чорно-білий знімок із урочистості та нове спільне фото. На весільному знімку спортсмен зображений у чорному смокінгу, а журналістка — у яскравій сукні зі стразами та довгою фатою.

Пара офіційно одружилася в березні 2020 року, а масштабне весільне свято відбулося 24 серпня того ж року, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт Влади Зінченко.

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Дружина віце-капітана збірної України також показала свіжий знімок із чоловіком, на якому Олександр Зінченко підняв її на руки під час прогулянки. За шість років сімейного життя у пари народилися дві доньки — Єва та Лея. Їхні стосунки стали публічними у 2019 році, а восени того ж року футболіст зробив Седан пропозицію на НСК "Олімпійський".

Весілля Олександра Зінченка та Влади Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Як пройшло весілля Зінченка та Седан

Святкування відбулося на території заміського комплексу "Маячок" під Києвом. На святі були присутні, серед інших, Андрій Шевченко, Андрій Пятов, Тарас Степаненко та Сергій Кривцов, а музичну програму забезпечили Дан Балан, Віра Брежнєва та Монатік. Пара прибула на свято на вертольоті, а серед деталей урочистості були фотосесія на яхті, салют і великий весільний торт.

При цьому офіційна реєстрація шлюбу відбулася раніше — 12 березня 2020 року в Лондоні. Через пандемію коронавірусу подружжя відмовилося від початкового плану провести велике свято навесні й перенесло святкування на серпень. Через шість років Зінченко та Седан продовжують виховувати двох доньок і відзначати річницю вже в статусі багатодітної сім’ї.

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