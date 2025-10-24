Видео
Україна
Зинченко получил травму — когда он вернется на поле

Дата публикации 24 октября 2025 11:01
обновлено: 10:46
Ноттингем подтвердил травму Зинченко — сколько пропустит защитник
Александра Зинченко уводят с поля. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Защитник "Ноттингем Форест" Александр Зинченко не завершил матч третьего тура Лиги Европы 2025/26 в составе клуба и был заменен на 45+1-й минуте из-за травмы.

Игра проходила на стадионе "Сити Граунд" в Англии против португальского "Порту" и завершилась победой хозяев со счетом 2:0, сообщает Give Me Sport

Читайте также:

Александр Зинченко получил повреждение приводящей (аддукторной) мышцы бедра, что было уже зафиксировано ранее как один из очагов травм у игрока.  

Александр Зинченко
Александр Зинченко получил травму. Фото: Reuters/David Klein

Подобный характер травмы обычно требует от игрока отдыха, снижения нагрузки и постепенного возвращения к полноценным игровым нагрузкам.

Когда можно ожидать возвращение Зинченко

Клуб "Ноттингем Форест", а также медицинский штаб внимательно следят за состоянием украинца. Учитывая, что защита команды претерпевает перемены, отсутствие лидера может значительно повлиять на результаты в ближайшие недели. 

Сроки восстановления при травме приводящей мышцы могут варьироваться от 1 до 4 недель в зависимости от степени повреждения и особенностей реабилитации. По текущим данным, рассматривается вариант, что Зинченко может пропустить еще 2-3 матча клуба, с возможностью возвращения к тренировкам в середине ноября. 

Напомним, ранее стало известно, что Александр Зинченко может уйти из "Ноттингем Форест" уже в январе 2026 года. 

Голкипер донецкого "Шахтера" резко высказался о поведении польских болельщиков во время матча с "Легией". 

спорт футбол Александр Зинченко Лига Европы Ноттингем Форест
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
