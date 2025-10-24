Відео
Україна
Зінченко отримав травму — коли він повернеться на поле

Зінченко отримав травму — коли він повернеться на поле

Дата публікації: 24 жовтня 2025 11:01
Оновлено: 10:46
Ноттінгем підтвердив травму Зінченка — скільки пропустить захисник
Олександра Зінченка виводять з поля. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Захисник "Ноттінгем Форест" Олександр Зінченко не завершив матч третього туру Ліги Європи 2025/26 у складі клубу та був замінений на 45+1-й хвилині через травму.

Гра проходила на стадіоні "Сіті Граунд" в Англії проти португальського "Порту" і завершилася перемогою господарів із рахунком 2:0, повідомляє Give Me Sport.

Читайте також:

Олександр Зінченко зазнав ушкодження привідного (аддукторного) м'яза стегна, що було вже зафіксовано раніше як один з осередків травм у гравця.

Александр Зинченко
Олександр Зінченко отримав травму. Фото: Reuters/David Klein

Подібний характер травми зазвичай вимагає від гравця відпочинку, зниження навантаження та поступового повернення до повноцінних ігрових навантажень.

Коли можна очікувати повернення Зінченка

Клуб "Ноттінгем Форест", а також медичний штаб уважно стежать за станом українця. З огляду на те що захист команди зазнає змін, відсутність лідера може значно вплинути на результати найближчими тижнями.

Терміни відновлення при травмі привідного м'яза можуть варіюватися від 1 до 4 тижнів залежно від ступеня пошкодження та особливостей реабілітації. За поточними даними, розглядається варіант, що Зінченко може пропустити ще 2-3 матчі клубу, з можливістю повернення до тренувань у середині листопада.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Олександр Зінченко може піти з "Ноттінгем Форест" уже в січні 2026 року.

Голкіпер донецького "Шахтаря" різко висловився про поведінку польських уболівальників під час матчу з "Легією".

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
