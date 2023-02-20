Зинченко и Сака вошли в сборную лучших игроков тура АПЛ

Зинченко и Сака вошли в "Команду недели" АПЛ по версии BBC: кто составил им компанию
Защитник сборной Украины Александр Зинченко попал в символическую сборную футболистов 24-го тура английской Премьер-лиги.
"Канониры" одержали волевую победу на выезде над "Астон Виллой" со счетом 2:4. Александр Зинченко, Жоржиньо и Букайо Сака стали лучшими футболистами "Арсенала" по версии BBC.
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Похвала от экспертов
Сразу три футболиста лондонского "Арсенала" вошли в символическую сборную 24 тура английский Премьер-лиги. Букайо Сака "канонирам" победить помогли своими голами и продемонстрировали лидерские качества на поле. Эксперты по достоинству оценили старания футболистов.
"Зинченко участвовал практически в каждой атаке "Арсенала", которая заканчивалась ударов по воротам соперника. Он был на поле буквально везде. "Канониры" проводят выдающийся сезон, как и сам украинец.
С тех пор как Зинченко прибыл в "Эмирейтс", его игра стала выдающейся. У Александра неоднократно была возможность использовать свою "смертоносную" левую ногу ранее в матче с "Виллой", но по какой-то причине он этого не сделал. Однако когда украинец все же нанес удар, Мартинес оказался бессилен. Без сомнения, это была лучшая выездная игра "Арсенала" в сезоне", — написали в BBC по поводу Александра Зинченко.
Символическая сборная игроков 24 тура АПЛ
Помимо футболистов "Арсенала", в "Команде неделе" оказалось по два игрока "Ливерпуля" и "Саутгемптона". "Красные" обыграли на выезде "Ньюкасл" со счетом 2:0, а "святые" оказались сильнее "Челси" на "Стэмфорд Бридж" (1:0).
Навас ("Ноттингем Форест") — Рим ("Фулхэм"), ван Дейк ("Ливерпуль"), Беднарек ("Саутгемптон"), Зинченко ("Арсенал") — Эмерсон ("Тоттенхэм"), Уорд-Прауз ("Саутгемптон"), Жоржиньо ("Арсенал") — Сака ("Арсенал"), Нуньес ("Ливерпуль"), Рашфорд ("Манчестер Юнайтед")
В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" обыграл на выезде "Астон Виллу". Защитник Александр Зинченко сделал подарок одному из юных болельщиков команды.
Напомним, вратарь "Арсенала" Аарон Рамсдейл отметил роль своего товарища по команде Александра Зинченко в драматической победе "канониров" над "Астон Виллой".