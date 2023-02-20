Зінченко та Сака увійшли до збірної найкращих гравців туру АПЛ

Зінченко та Сака увійшли до "Команди тижня" АПЛ за версією BBC: хто склав їм компанію
Захисник збірної України Олександр Зінченко потрапив до символічної збірної футболістів 24-го туру англійської Прем'єр-ліги.
"Каноніри" здобули вольову перемогу на виїзді над "Астон Віллою" з рахунком 2:4. Олександр Зінченко, Жоржіньо та Букайо Сака стали найкращими футболістами "Арсеналу" за версією BBC.
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Похвала від експертів
Відразу три футболісти лондонського "Арсеналу" увійшли до символічної збірної 24 туру англійської Прем'єр-ліги. Букайо Сака "канонірам" перемогти допомогли своїми голами та продемонстрували лідерські якості на полі. Експерти гідно оцінили старання футболістів.
"Зінченко брав участь практично у кожній атаці "Арсеналу", яка закінчувалася ударами по воротах суперника. Він був на полі буквально скрізь. "Каноніри" проводять визначний сезон, як і сам українець.
Відколи Зінченко прибув до "Емірейтс", його гра стала визначною. Олександр неодноразово мав можливість використовувати свою "смертоносну" ліву ногу раніше в матчі з "Віллою", але з якоїсь причини він цього не зробив. Однак коли українець все ж таки завдав удару, Мартінес виявився безсилим. Без сумніву, це була найкраща виїзна гра "Арсеналу" в сезоні", — написали в BBC з приводу Олександра Зінченка.
Символічна збірна гравців 24 туру АПЛ
Крім футболістів "Арсеналу", у "Команді тижні" опинилося по два гравці "Ліверпуля" та "Саутгемптона". "Червоні" обіграли на виїзді "Ньюкасл" з рахунком 2:0, а "святі" виявилися сильнішими за "Челсі" на "Стемфорд Брідж" (1:0).
Навас ("Ноттінгем Форест") — Рим ("Фулхем"), ван Дейк ("Ліверпуль"), Беднарек ("Саутгемптон"), Зінченко ("Арсенал") — Емерсон ("Тоттенхем"), Уорд-Прауз ("Саутгемптон"), Жоржіньо ("Арсенал") — Сака ("Арсенал"), Нуньєс ("Ліверпуль"), Рашфорд ("Манчестер Юнайтед")
У рамках 24 туру англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" обіграв на виїзді "Астон Віллу". Захисник Олександр Зінченко зробив подарунок одному із юних уболівальників команди.
Нагадаємо, воротар "Арсеналу" Аарон Рамсдейл відзначив роль свого товариша за командою Олександра Зінченка у драматичній перемозі "канонірів" над "Астон Віллою".