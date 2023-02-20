Зінченко та Сака увійшли до збірної найкращих гравців туру АПЛ

Три гравці "Арсеналу" увійшли до збірної найкращих футболістів 24 туру АПЛ

Захисник збірної України Олександр Зінченко потрапив до символічної збірної футболістів 24-го туру англійської Прем'єр-ліги.

"Каноніри" здобули вольову перемогу на виїзді над "Астон Віллою" з рахунком 2:4. Олександр Зінченко, Жоржіньо та Букайо Сака стали найкращими футболістами "Арсеналу" за версією BBC.

Похвала від експертів

Відразу три футболісти лондонського "Арсеналу" увійшли до символічної збірної 24 туру англійської Прем'єр-ліги. Букайо Сака "канонірам" перемогти допомогли своїми голами та продемонстрували лідерські якості на полі. Експерти гідно оцінили старання футболістів.

"Зінченко брав участь практично у кожній атаці "Арсеналу", яка закінчувалася ударами по воротах суперника. Він був на полі буквально скрізь. "Каноніри" проводять визначний сезон, як і сам українець.

Відколи Зінченко прибув до "Емірейтс", його гра стала визначною. Олександр неодноразово мав можливість використовувати свою "смертоносну" ліву ногу раніше в матчі з "Віллою", але з якоїсь причини він цього не зробив. Однак коли українець все ж таки завдав удару, Мартінес виявився безсилим. Без сумніву, це була найкраща виїзна гра "Арсеналу" в сезоні", — написали в BBC з приводу Олександра Зінченка.

Символічна збірна гравців 24 туру АПЛ

Крім футболістів "Арсеналу", у "Команді тижні" опинилося по два гравці "Ліверпуля" та "Саутгемптона". "Червоні" обіграли на виїзді "Ньюкасл" з рахунком 2:0, а "святі" виявилися сильнішими за "Челсі" на "Стемфорд Брідж" (1:0).

Навас ("Ноттінгем Форест") — Рим ("Фулхем"), ван Дейк ("Ліверпуль"), Беднарек ("Саутгемптон"), Зінченко ("Арсенал") — Емерсон ("Тоттенхем"), Уорд-Прауз ("Саутгемптон"), Жоржіньо ("Арсенал") — Сака ("Арсенал"), Нуньєс ("Ліверпуль"), Рашфорд ("Манчестер Юнайтед")

У рамках 24 туру англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" обіграв на виїзді "Астон Віллу". Захисник Олександр Зінченко зробив подарунок одному із юних уболівальників команди.

Нагадаємо, воротар "Арсеналу" Аарон Рамсдейл відзначив роль свого товариша за командою Олександра Зінченка у драматичній перемозі "канонірів" над "Астон Віллою".