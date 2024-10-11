Зинченко признали одним из лучших футболистов в мире

Александр Зинченко во время матча "Арсенала". Фото: instagram.com/arsenal/

Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко вошел в список лучших футболистов мира. Речь идет о защитниках, действующих на одном из краев обороны.

Телосложения, навыки и профессионализм Зинченко помог ему завоевать немало трофеев в АПЛ, сообщает GiveMeSport.

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Нынешний год оказался сложным испытанием для 27-летнего Александра Зинченко. Футболист получает одну травму за другой, что мешает ему вернуться в основной состав "Арсенала". Однако украинский защитник уже вписал свое имя в историю мирового футбола.

Александр Зинченко в "Арсенале". Фото: instagram.com/arsenal/

Главное игровой качество Зинченко

Украинский футболист начал карьеру в качестве креативного полузащитника. Его исключительная техника вместе с низким центром тяжести позволяла Зинченко владеть мячом даже в самых неудобных ситуациях. Это сделало Александра ключевой тактической фигурой для каждого из тренеров, под руководством которых он играл.

Универсальность Зинченко сыграла ключевую роль в доминировании "Манчестер Сити" в АПЛ под руководством Гвардиолы. Украинец помог команде выиграть многочисленные титулы Премьер-лиги и кубковые турниры.

Переход футболиста в "Арсеналу" помог главному тренеру этой команды Микелю Артете сформировать коллектив, который ведет борьбу за чемпионский титул. Умение Александра Зинченко смещаться в полузащиту придало лондонской команде большую тактическую гибкость.

Напомним, форвард "Ромы" Артем Довбик оказался в сфере интересов сразу двух грандов европейского футбола.

Другой футболист сборной Украины не сумел трудоустроиться в составе итальянского "Дженоа".