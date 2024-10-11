Зінченка визнали одним із найкращих футболістів у світі

Олександр Зінченко під час матчу "Арсеналу". Фото: instagram.com/arsenal/

Віцекапітан збірної України Олександр Зінченко увійшов до списку найкращих футболістів світу. Йдеться про захисників, які діють на одному із країв оборони.

Статура, навички та професіоналізм Зінченка допоміг йому завоювати чимало трофеїв в АПЛ, повідомляє GiveMeSport.

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Нинішній рік виявився складним випробуванням для 27-річного Олександра Зінченка. Футболіст отримує одну травму за іншою, що заважає йому повернутися до основного складу "Арсеналу". Проте український захисник уже вписав своє ім'я до історії світового футболу.

Олександр Зінченко в "Арсеналі". Фото: instagram.com/arsenal/

Головна ігрова якість Зінченка

Український футболіст розпочав кар'єру як креативний півзахисник. Його виняткова техніка разом із низьким центром тяжкості дозволяла Зінченку володіти м'ячем навіть у найнезручніших ситуаціях. Це зробило Олександра ключовою тактичною фігурою для кожного тренера, під керівництвом яких він грав.

Універсальність Зінченка відіграла ключову роль у домінуванні "Манчестер Сіті" в АПЛ під керівництвом Гвардіоли. Українець допоміг команді виграти численні титули Прем'єр-ліги та кубкові турніри.

Перехід футболіста до "Арсеналу" допоміг головному тренеру цієї команди Мікелю Артеті сформувати колектив, який веде боротьбу за чемпіонський титул. Вміння Олександра Зінченка зміщуватися в півзахист додало лондонській команді більшої тактичної гнучкості.

Нагадаємо, форвард "Роми" Артем Довбик опинився у сфері інтересів одразу двох грандів європейського футболу.

Інший футболіст збірної України не зумів працевлаштуватися у складі італійського "Дженоа".