Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Звезда откровенного шоу бросила лидера Ман Юнайтед arrow

Звезда откровенного шоу бросила лидера Ман Юнайтед

23 декабря 2024 08:51
Станислав Костюк - Редактор
Лидера Манчестер Юнайтед бросила одна из первых красавиц Великобритании
Грейс Джексон на вечеринке. Фото: instagram.com/gracexrosa/
Станислав Костюк - Редактор

Форвард сборной Англии Маркус Рэшфорд столкнулся с проблемами не только в профессиональной карьере, но и в личной жизни. Его бросила популярная модель Грейс Джексон. 

Звезда шоу All Star "Острова любви" не поверила в серьезность намерений футболиста, сообщает The Mirror

Читайте также:

Маркус Рэшфорд официально расстался с Грейс Джексон, которая сыграет главную роль в популярном шоу знакомств ITV2 All Star "Остров любви". Их называли одной из самых красивых пар Великобритании, но девушка осталась недовольна поведением спортсмена. 

Маркус Рашфорд
Маркус Рэшфорд во время матча. Фото: instagram.com/marcusrashford/

Чем известна Грейс Джексон 

Молодая 25-летняя модель и актриса прославилась благодаря участию в 11 сезоне популярного британского шоу "Остров любви". Участники проекта должны образовать пары на вилле в Испании и жить несколько месяцев под объективами камер. Победители получают по 50 тысяч фунтов. 

Грейс Джексон
Грейс Джексон в перерыве между съемками. Фото: instagram.com/gracexrosa/ 

Рэшфорд и Джексон встречались почти полгода. Однако недавно девушка решила, что Маркус несерьезно к ней относится. Она разорвала отношения с футболистом и отписалась от него в социальных сетях. 

Грейс Джексон
Грейс Джексон на отдыхе. Фото: instagram.com/gracexrosa/

Этот шаг совпал с появлением проблем в карьере 27-летнего футболиста "Манчестер Юнайтед". Новый главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим не рассчитывает на игрока и не вносит его в заявку на матчи команды. 

Уже зимой "МЮ" выставит Рэшфорда на трансфер. В услугах форварда заинтересованы несколько английских клубов, а также каталонская "Барселона". 

Напомним, жена Александра Усика трогательно поздравила чемпиона мира по боксу с новой победой над Тайсоном Фьюри. 

Яна Суркис впервые показала, как выглядит внук президента киевского "Динамо", а также назвала имя ребенка. 

Жена игрока сборной Украины по футболу рассказала о том, как оказалась рядом с прилетом по Киеву российской ракеты. 

спорт футбол Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд жены футболистов

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:12 Подсолнечник теряет в цене – почему дешевеет и что дальше

10:03 Революция в доставке — как изменятся услуги Укрпочты с 1 января

09:48 КНДР готовится перебросить в Россию дополнительные войска, — СМИ

09:47 Стоят более полусотни автобусов — ситуация с очередями на границе

09:41 Состояние тяжелое — на Харьковщине из-за обстрела ранен мужчина

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:41 Отключения света в Одессе — кого коснется

09:26 Рекорд — в ГПСУ сказали, сколько украинцев выезжают на праздники

09:23 Черное море очищается — у берегов Турции нашли мину

09:10 В Африке бушует тропический циклон Чидо — есть десятки погибших

09:02 Ощадбанк обновил срок действия старых карт

10:12 Подсолнечник теряет в цене – почему дешевеет и что дальше

10:03 Революция в доставке — как изменятся услуги Укрпочты с 1 января

09:48 КНДР готовится перебросить в Россию дополнительные войска, — СМИ

09:47 Стоят более полусотни автобусов — ситуация с очередями на границе

09:41 Состояние тяжелое — на Харьковщине из-за обстрела ранен мужчина

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:41 Отключения света в Одессе — кого коснется

09:26 Рекорд — в ГПСУ сказали, сколько украинцев выезжают на праздники

09:23 Черное море очищается — у берегов Турции нашли мину

09:10 В Африке бушует тропический циклон Чидо — есть десятки погибших

09:02 Ощадбанк обновил срок действия старых карт

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

Text

08:00 Экстренно! "Сигнал" Зеленскому от Трампа, — эфир Ранок.LIVE

21 декабря 2024
Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке