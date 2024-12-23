Лидера Манчестер Юнайтед бросила одна из первых красавиц Великобритании

Грейс Джексон на вечеринке. Фото: instagram.com/gracexrosa/

Форвард сборной Англии Маркус Рэшфорд столкнулся с проблемами не только в профессиональной карьере, но и в личной жизни. Его бросила популярная модель Грейс Джексон.

Звезда шоу All Star "Острова любви" не поверила в серьезность намерений футболиста, сообщает The Mirror.

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Маркус Рэшфорд официально расстался с Грейс Джексон, которая сыграет главную роль в популярном шоу знакомств ITV2 All Star "Остров любви". Их называли одной из самых красивых пар Великобритании, но девушка осталась недовольна поведением спортсмена.

Маркус Рэшфорд во время матча. Фото: instagram.com/marcusrashford/

Чем известна Грейс Джексон

Молодая 25-летняя модель и актриса прославилась благодаря участию в 11 сезоне популярного британского шоу "Остров любви". Участники проекта должны образовать пары на вилле в Испании и жить несколько месяцев под объективами камер. Победители получают по 50 тысяч фунтов.

Грейс Джексон в перерыве между съемками. Фото: instagram.com/gracexrosa/

Рэшфорд и Джексон встречались почти полгода. Однако недавно девушка решила, что Маркус несерьезно к ней относится. Она разорвала отношения с футболистом и отписалась от него в социальных сетях.

Грейс Джексон на отдыхе. Фото: instagram.com/gracexrosa/

Этот шаг совпал с появлением проблем в карьере 27-летнего футболиста "Манчестер Юнайтед". Новый главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим не рассчитывает на игрока и не вносит его в заявку на матчи команды.

Уже зимой "МЮ" выставит Рэшфорда на трансфер. В услугах форварда заинтересованы несколько английских клубов, а также каталонская "Барселона".

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