Лідера Манчестер Юнайтед покинула одна з перших красунь Великобританії

Зірка відвертого шоу розірвала стосунки з лідером Ман Юнайтед
Форвард збірної Англії Маркус Решфорд зіткнувся з проблемами не лише у професійній кар'єрі, а й в особистому житті. Його залишила популярна модель Грейс Джексон.
Зірка шоу All Star "Острова кохання" не повірила у серйозність намірів футболіста, повідомляє The Mirror.
Маркус Решфорд офіційно розійшовся з Грейс Джексон, яка грає головну роль у популярному шоу знайомств ITV2 All Star "Острів кохання". Їх називали однією з найкрасивіших пар Великобританії, але дівчина залишилася незадоволеною поведінкою спортсмена.
Чим відома Грейс Джексон
Молода 25-річна модель та актриса прославилася завдяки участі у 11 сезоні популярного британського шоу "Острів кохання". Учасники проєкту мають утворити пари на віллі в Іспанії та жити кілька місяців під об'єктивами камер. Переможці одержують по 50 тисяч фунтів.
Решфорд та Джексон зустрічалися майже пів року. Проте нещодавно дівчина вирішила, що Маркус несерйозно ставиться до неї. Вона розірвала стосунки з футболістом та відписалася від нього у соціальних мережах.
Цей крок співпав із появою проблем у кар'єрі 27-річного футболіста "Манчестер Юнайтед". Новий головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім не розраховує на гравця і не вносить його до заявки на матчі команди.
Вже взимку "МЮ" виставить Решфорда на трансфер. У послугах форварда зацікавлені кілька англійських клубів та каталонська "Барселона".
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