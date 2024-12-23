Лідера Манчестер Юнайтед покинула одна з перших красунь Великобританії

Грейс Джексон на вечірці. Фото: instagram.com/gracexrosa/

Форвард збірної Англії Маркус Решфорд зіткнувся з проблемами не лише у професійній кар'єрі, а й в особистому житті. Його залишила популярна модель Грейс Джексон.

Зірка шоу All Star "Острова кохання" не повірила у серйозність намірів футболіста, повідомляє The Mirror.

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Маркус Решфорд офіційно розійшовся з Грейс Джексон, яка грає головну роль у популярному шоу знайомств ITV2 All Star "Острів кохання". Їх називали однією з найкрасивіших пар Великобританії, але дівчина залишилася незадоволеною поведінкою спортсмена.

Маркус Решфорд під час матчу. Фото: instagram.com/marcusrashford/

Чим відома Грейс Джексон

Молода 25-річна модель та актриса прославилася завдяки участі у 11 сезоні популярного британського шоу "Острів кохання". Учасники проєкту мають утворити пари на віллі в Іспанії та жити кілька місяців під об'єктивами камер. Переможці одержують по 50 тисяч фунтів.

Грейс Джексон у перерві між зйомками. Фото: instagram.com/gracexrosa/

Решфорд та Джексон зустрічалися майже пів року. Проте нещодавно дівчина вирішила, що Маркус несерйозно ставиться до неї. Вона розірвала стосунки з футболістом та відписалася від нього у соціальних мережах.

Грейс Джексон у відпочинку. Фото: instagram.com/gracexrosa/

Цей крок співпав із появою проблем у кар'єрі 27-річного футболіста "Манчестер Юнайтед". Новий головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім не розраховує на гравця і не вносить його до заявки на матчі команди.

Вже взимку "МЮ" виставить Решфорда на трансфер. У послугах форварда зацікавлені кілька англійських клубів та каталонська "Барселона".

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