Райан Гарсия эмоционально отреагировал на убийство украинки Заруцкой

Райан Гарсия. Фото: instagram.com/kingryan

Американский боксер полусреднего веса Райан Гарсия отреагировал на жестокое убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в США. Свою реакцию он выразил после того, когда появилась полная запись убийства девушки.

Свой комментарий Гарсия оставил в соцсети X.

Сообщение Гарсии. Фото: скриншот

Гарсия отреагировал на действия людей вокруг Заруцкой

Райан оставил эмоциональный комментарий в соцсетях, где раскритиковал людей, не помогших украинской девушке, когда она истекала кровью.

"Вокруг нее оказались одни трусы — позволили упасть одиноко, без всякой поддержки. Это больно и отвратительно. Сердце просто разрывается", — написал Гарсия.

Трагедия произошла 22 августа 2025 года в поезде города Шарлотт, Северная Каролина. 23-летняя Ирина, которая сбежала от войны в Украине, была жестоко убита 34-летним бездомным Декарлосом Брауном.

Бездомный, у которого было богатое криминальное прошлое, нанес ей три удара ножом в шею. Он сделал это потому, что у нее был белый цвет кожи.

Брауна, которого 14 раз до этого отпускали из-под стражи без залога, обвиняют в убийстве первой степени. Президент США Дональд Трамп требует для убийцы смертную казнь.

