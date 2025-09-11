Видео
Главная Спорт Звездный боксер Райан Гарсия отреагировал на убийство украинки

Звездный боксер Райан Гарсия отреагировал на убийство украинки

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 00:03
Райан Гарсия эмоционально отреагировал на убийство украинки Заруцкой
Райан Гарсия. Фото: instagram.com/kingryan

Американский боксер полусреднего веса Райан Гарсия отреагировал на жестокое убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в США. Свою реакцию он выразил после того, когда появилась полная запись убийства девушки.

Свой комментарий Гарсия оставил в соцсети X.

Райан Гарсия
Сообщение Гарсии. Фото: скриншот

Гарсия отреагировал на действия людей вокруг Заруцкой

Райан оставил эмоциональный комментарий в соцсетях, где раскритиковал людей, не помогших украинской девушке, когда она истекала кровью.

"Вокруг нее оказались одни трусы — позволили упасть одиноко, без всякой поддержки. Это больно и отвратительно. Сердце просто разрывается", — написал Гарсия.

Трагедия произошла 22 августа 2025 года в поезде города Шарлотт, Северная Каролина. 23-летняя Ирина, которая сбежала от войны в Украине, была жестоко убита 34-летним бездомным Декарлосом Брауном.

Бездомный, у которого было богатое криминальное прошлое, нанес ей три удара ножом в шею. Он сделал это потому, что у нее был белый цвет кожи.

Брауна, которого 14 раз до этого отпускали из-под стражи без залога, обвиняют в убийстве первой степени. Президент США Дональд Трамп требует для убийцы смертную казнь.

Напомним, ранее австралиец Джозеф Паркер дал важный совет Мозесу Итауме относительно возможного боя с Александром Усиком.

Также Усик удивил всех своим видом на красной дорожке в Торонто.

США убийство бокс профессиональный бокс Райан Гарсия
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
