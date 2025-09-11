Раян Гарсія відреагував на жорстоке вбивство українки Ірини Заруцької в США

Раян Гарсія. Фото: instagram.com/kingryan

Американський боксер напівсередньої ваги Раян Гарсія відреагував на жорстоке вбивство української біженки Ірини Заруцької в США. Свою реакцію він висловив після того, коли появився повний запис убивства дівчини.

Свій коментар Гарсія залишив у соцмережі X.

Реклама

Читайте також:

Повідомлення Гарсії. Фото: скриншот

Гарсія відреагував на дії людей навколо Заруцької

Раян залишив емоційний коментар у соцмережах, де розкритикував людей, які не допомогли українській дівчині, коли вона стікала кров'ю.

"Навколо неї виявилися самі боягузи — дозволили впасти самотньо, без жодної підтримки. Це боляче і огидно. Серце просто розривається", — написав Гарсія.

Трагедія сталася 22 серпня 2025 року в потягу міста Шарлотт, Північна Кароліна. 23-річна Ірина, яка втекла від війни в Україні, була жорстоко вбита 34-річним безпритульним Декарлосом Брауном.

Безпритульний, у якого було багате кримінальне минуле, завдав їй три удари ножем у шию. Він зробив це тому, що у неї був білий колір шкіри.

Брауна, якого 14 разів до цього відпускали з-під варти без застави, звинувачують у вбивстві першого ступеня. Президент США Дональд Трамп вимагає для вбивці смертну кару.

Нагадаємо, раніше австралієць Джозеф Паркер дав важливу заяву Мозесу Ітаумі щодо можливого бою з Олександром Усиком.

Також Усик здивував усіх своїм виглядом на червоній доріжці в Торонто.