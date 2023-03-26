С кем будет драться Усик

Александр Усик должен защищать три титула

Команды объединенного чемпиона хевивейта Александра Усика (20-0, 13 КО) и обладателя пояса WBC британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) не смогли договориться о проведении боя. Он должен был состояться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 29 апреля. В срыве суперпоединка соперники обвинили друг друга. Александр Усик уже покинул свой тренировочный лагерь в Турции и отправился в Украину.



Об этом сообщает vringe.com.



Известный инсайдер в мире большого бокса Майк Коппинджер считает, что чемпион WBC в хевивейте Тайсон Фьюри после отмены боя с украинцем выйдет на ринг этим летом. А самым вероятным соперником британца называет его земляка Джо Джойса (15-0, 14 КО) – обладателя временного пояса от WBO. Тем более что последний уже заявил о готовности боксировать с Фьюри. По словам Копинджера, Тайсон не собирается завершать карьеру. Еще одним вариантом для него эксперт назвал эксобъединенного чемпиона мира американо-мексиканца Энди Руиса-младшего (35-2, 22 КО).

Коппинджер все же не исключает, что бой за звание абсолютного чемпиона хевивейта между Фьюри и Усиком может состояться ближе к концу года, но напоминает, что у боксера из Украины много обязательных чемпионских обязательств перед британцем Дэниелом Дюбуа (WBA ), хорватом Филиппом Хрговичем (IBF) и тем самым Джойсом (WBO).



По словам инсайдера, Усик проведет на родине несколько недель, а затем снова приступит к подготовке к бою — на этот раз не с Фьюри, а с Дюбуа.

Oleksandr Usyk's promoter Alex Krassyuk trolling Tyson Fury on social media today… pic.twitter.com/EVlJaGzAk5 — Michael Benson (@MichaelBensonn) 25 марта 2023



Как сообщалось ранее, промоутеры Фрэнк Уоррен и Эгис Климас официально подтвердили завершение переговорного процесса о контракте на бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. В ближайшем будущем поединок за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте не состоится .



Британский тяжеловес Джо Джойс расстроен срывом боксерского поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. "Джаггарнаут" призвал чемпионов уладить разногласия и выйти на ринг.



Футболисты сборной Украины перед игрой с Англией, которая состоится в воскресенье, 26 марта, на стадионе "Уэмбли", в гости посетили украинские дети. Они вместе с родственниками и опекунами были вынуждены уехать в Великобританию из-за российского вторжения.