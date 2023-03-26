З ким битиметься Усик

Олександр Усик має захищати три титули

Команди об'єднаного чемпіона хевівейту Олександра Усика (20-0, 13 КО) і володаря поясу WBC британця Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) не змогли домовитися про проведення бою. Він мав відбутися на стадіоні "Уемблі" у Лондоні 29 квітня. У зриві суперпоєдинку суперники звинуватили один одного. Олександр Усик вже залишив свій тренувальний табір у Туреччині та вирушив до України.



Про це повідомляє vringe.com.



Відомий інсайдер у світі великого боксу Майк Коппінджер вважає, що чемпіон WBC у хевівейті Тайсон Ф'юрі після скасування бою з українцем вийде на ринг цього літа. А найімовірнішим суперником британця називає його земляка Джо Джойса (15-0, 14 КО) – володаря тимчасового поясу від WBO. Тим більше, що останній вже заявив про готовність боксувати з Ф'юрі. За словами Копінджера, Тайсон не планує завершувати кар'єру. Ще одним варіантом для нього експерт назвав ексоб'єднаного чемпіона світу американо-мексиканця Енді Руїса-молодшого (35-2, 22 КО).

Коппінджер все ж таки не виключає, що бій за звання абсолютного чемпіона хевівейту між Ф'юрі та Усиком може відбутися ближче до кінця року, але нагадує, що у боксера з України багато обов'язкових чемпіонських зобов'язань — перед британцем Денієлом Дюбуа (WBA), хорватом Філіпом Хрговичем (IBF) і тим самим Джойсом (WBO).



За словами інсайдера, Усик проведе на батьківщині кілька тижнів, а потім знову розпочне підготовку до бою — цього разу не з Ф'юрі, а з Дюбуа.

Oleksandr Usyk’s promoter Alex Krassyuk trolling Tyson Fury on social media today… pic.twitter.com/EVlJaGzAk5 — Michael Benson (@MichaelBensonn) March 25, 2023



Як ми повідомляли раніше, промоутери Френк Уоррен та Егіс Клімас офіційно підтвердили завершення переговорного процесу про контракт на бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. У найближчому майбутньому поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті не відбудеться.



Британський важкоатлет Джо Джойс засмучений зривом боксерського поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. "Джаггарнаут" закликав чемпіонів залагодити розбіжності та вийти на ринг.



До футболістів збірної України перед грою з Англією, яка відбудеться у неділю, 26 березня, на стадіоні "Уемблі", у гості завітали українські діти. Вони разом з родичами та опікунами були вимушені виїхати до Великої Британії через російське вторгнення.