Шахтар шокував потенційного покупця вартістю Марлона Гомеса

Марлон Гомес. Фото: "Шахтар"

Андрій Гончар Редактор

Донецький "Шахтар" цього літа мав шанс продати одного зі своїх центральних півзахисників, проте трансфер так і не відбувся. Бразильський "Васко да Гама" цікавився поверненням Марлона Гомеса, однак фінансові вимоги українського клубу виявилися зависокими для потенційного покупця.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал Colina em Foco.

Марлон Гомес в матчі за "гірників". Фото: "Шахтар"

"Шахтар" не задовольнив бразильців

За інформацією бразильського журналіста Жоела Сілви, "Васко да Гама" активно шукав центрального півзахисника та розглядав кандидатуру 22-річного гравця "Шахтаря".

Джерело стверджує, що Марлон не заперечував проти повернення до Бразилії. Однак переговори не просунулися через фінансові умови українського клубу.

За словами Сілви, "Шахтар" оцінив свого півзахисника у 20 мільйонів євро. Для "Васко да Гама" така сума виявилася недосяжною через нинішні фінансові можливості клубу.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Марлона Гомеса також виявляє саудівський "Аль-Ахлі".

Гомес є вихованцем "Васко да Гама". До "Шахтаря" він перейшов у 2024 році за 12 мільйонів євро, хоча, за іншими даними, сума трансферу могла становити 10,8 мільйона євро.

За донецький клуб бразилець провів 81 матч, забив 10 голів і зробив сім результативних передач. За оцінкою статистичного порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить 12 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про Олега Дорощука, який у боротьбі з Джанмарко Тамбері здобув для України срібну нагороду чемпіонату Європи.

Також Новини.LIVE повідомляв, що перехід Родрі стане серйозним фінансовим навантаженням для "Барселони", адже разом із зарплатою футболіста клуб витратить близько 210 млн євро.