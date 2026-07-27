Суддя, який працював у фіналі ЧС-2026, несподівано пішов із футболу

Славко Вінчич під час роботи на ЧС-2026. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Словенський футбольний арбітр Славко Вінчич оголосив про завершення професійної кар’єри. Саме цей суддя обслуговував кілька матчів ЧС-2026, зокрема фінал між Іспанією та Аргентиною. Про причини свого рішення він нічого не повідомив.

Вінчич кілька разів входив до списку найкращих футбольних суддів світу, повідомляють Новини.LIVE.

Словенець Славко Вінчич став арбітром ФІФА у 2010 році. Згодом він увійшов до числа найкращих арбітрів світу. Відтоді він працював на континентальних і світових чемпіонатах, обслуговував фінал Ліги чемпіонів у сезоні 2023/24 та фінал Мундіалю-2026.

Славко Вінчич на фіналі ЧС-2026. Фото: Reuters

За підсумками Кубка світу Міжнародний інститут футбольної історії та статистики (IFFHS) визнав Славко Вінчича найкращим арбітром турніру. Раніше, у 2024 році, він посів друге місце в рейтингу найкращих арбітрів світу за версією IFFHS.

Скандал із Вінчичем

У 2020 році словенський суддя опинився в епіцентрі неприємної ситуації, яка могла зашкодити його репутації, але цього не сталося. Славко Вінчича разом з іншими людьми затримали на приватній віллі в Боснії.

Він був присутній на вечірці, яку організувала російська модель. Багатьох фігурантів того скандалу звинуватили у вживанні наркотиків та участі в оргії, проте Славко Вінчичу вдалося вийти з цієї історії без репутаційних втрат.

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