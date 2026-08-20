Суркіс відповів на запитання про кумівство в Динамо

В'ячеслав Суркіс у складі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Воротар київського "Динамо" В'ячеслав Суркіс відреагував на розмови про те, що місце в складі команди він отримує завдяки родинним зв’язкам із керівництвом клубу. Голкіпер заявив, що не звертає уваги на таку критику та коментарі вболівальників. Суркіс зазначив, що тиск у "Динамо" присутній постійно, особливо під час єврокубкових матчів.

У поточному сезоні 20-річний футболіст уже провів п’ять матчів за першу команду, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Взбірна".

В’ячеслав Суркіс є племінником президента "Динамо" Ігоря Суркіса та сином Григорія Суркіса. У лютому 2026 року він дебютував за першу команду киян, а в поточному сезоні отримав місце в стартовому складі після травми Руслана Нещерета. У серпні Суркіс зіграв матчі проти ПАОКа та "Карабаха" в єврокубках, а також декілька ігор чемпіонату України.

В'ячеслав Суркіс під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Суркіс не зважає на критику

Сам голкіпер раніше зазначав, що конкуренція за місце в складі залежить від роботи та можливості використати свій шанс. При цьому керівництво "Динамо" також публічно заявляло, що склад визначає головний тренер, а не родичі футболіста.

"Тиск у "Динамо" є завжди, я не звертаю на це уваги. Ось я дебютував у єврокубках, там на арені було 30 тисяч глядачів — це й є тиск. Виліт із єврокубків, звісно, тисне. Але я нічого не читаю в соцмережах. Кумівство в клубі? Нехай говорять", — заявив Суркіс.

Після невдалого виступу в єврокубках "Динамо" продовжило сезон у чемпіонаті України та Кубку України. Суркіс наголосив, що команда має рухатися далі й домагатися результату попри критику.

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