Світоліна програла в Торонто: скільки грошей заробила українка

Еліна Світоліна. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступ на турнірі WTA 1000 у Торонто, поступившись у півфіналі польській тенісистці Ізі Свьонтек. Попри поразку, українка заробила найбільші призові серед усіх представниць України на цьому турнірі та суттєво поповнила свій банківський рахунок.

Про дохід Світоліної повідомив портал Новини.LIVE.

Світоліна поступилася Свьонтек

Світоліна не змогла пробитися до фіналу престижного турніру в Канаді. Українка поступилася Свьонтек у трьох сетах — 3:6, 6:1, 3:6. Матч тривав 2 години 19 хвилин.

Попри поразку, вихід до півфіналу приніс Еліні 297 315 доларів призових. Саме така сума передбачена для тенісисток, які завершують боротьбу на цій стадії турніру WTA 1000 у Торонто.

На шляху до півфіналу Світоліна здолала нейтральну тенісистку Катерину Александрову, а матч зі Свьонтек став для неї 16-м півфіналом на турнірах категорії WTA 1000 та третім саме в Торонто. У 2017 році українка виграла цей турнір, а цього разу не змогла вийти до свого сьомого фіналу на "тисячниках".

Для переможниці турніру передбачено 1 085 220 доларів, тоді як фіналістка гарантовано отримає 564 920 доларів. Таким чином, Світоліна завершила виступ за крок до можливості майже подвоїти свої призові.

Зазначимо, що в четвертому колі турніру Свьонтек здолала Марту Костюк.

У фіналі турніру Свьонтек зіграє проти представниці Казахстану Олени Рибакіної.

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