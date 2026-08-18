Циганкову загрожує довготривале відсторонення та найбільший штраф

Віктор Циганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov

Агабекян Карен редактор, спортивний оглядач

Вінгер збірної України та іспанської "Жирони" Віктор Циганков може отримати суворе покарання після конфлікту з клубом. Якщо провину футболіста буде доведено, йому загрожують штраф і тимчасове відсторонення.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Mundo Deportivo.

Віктор Циганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov

Циганкову загрожує покарання

Раніше "Жирона" повідомила про відкриття дисциплінарного провадження щодо українського футболіста. Причиною стало те, що, за словами головного тренера Кіке Альвареса, Циганков відмовився переодягатися та виходити на поле в матчі проти "Леганеса".

Згідно з колективною угодою між Ла Лігою та Асоціацією футболістів Іспанії (AFE), такі дії можуть бути кваліфіковані як серйозне або особливо серйозне дисциплінарне порушення.

Якщо інцидент визнають серйозним порушенням, українцю може загрожувати відсторонення від роботи та виплати зарплати на строк від двох до десяти днів, а також грошовий штраф.

У разі визнання порушення особливо серйозним Циганкова можуть відсторонити на строк до одного місяця та оштрафувати на суму до 25% місячної зарплати в межах 100 тисяч євро, а також на додаткові 10% від суми, що перевищує цей поріг. У виняткових випадках дисциплінарний регламент також допускає розірвання контракту, однак, за інформацією іспанських ЗМІ, "Жирона" зацікавлена у продажу футболіста, а не в достроковому припиненні співпраці.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіян поки не хочуть допускати в біатлон.

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