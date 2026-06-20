Туркі Аль аш-Шейх повідомив про свою важку хворобу

Туркі Аль аш-Шейх. Фото: instagram.com/turki

Андрій Андрущак Редактор

Голова Генерального управління з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх зробив заяву про свій стан. Один із найвпливовіших функціонерів сучасного боксу вперше публічно висловився щодо можливих проблем зі здоров'ям.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Ring.

Туркі Аль аш-Шейх. Фото: instagram.com/turki

Аль аш-Шейх хоче об'єднати бокс, поки не виникли проблеми з пам’яттю

У своєму зверненні саудівський функціонер заявив, що має намір організувати зустріч між ключовими фігурами професійного боксу. Серед них — президент UFC Дана Вайт, президент WWE Нік Хан, а також відомі британські промоутери Френк Воррен та Едді Хірн.

Аль аш-Шейх наголосив, що його метою залишається об'єднання зусиль найбільших гравців індустрії та подальший розвиток боксу. Він висловив сподівання, що найближчим часом вдасться досягти компромісу між сторонами та реалізувати масштабні зміни у цьому виді спорту.

Водночас функціонер додав, що хоче завершити ці проєкти до того моменту, коли можуть початися серйозні проблеми з пам'яттю. За його словами, це може статися найближчим часом.

Повідомлення про можливі проблеми зі здоров'ям з'являлися раніше

Слова Аль аш-Шейха привернули особливу увагу через повідомлення, які протягом років з'являлися у спортивному середовищі. Раніше в низці ЗМІ з'являлася інформація про те, що саудівський функціонер проходить регулярне лікування у Нью-Йорку.

Також у відкритих джерелах повідомлялося, що ще у 2015 році Аль аш-Шейху нібито діагностували пухлину головного мозку. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації ніколи не було.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про реакцію ексфутболіста збірної України на події в Москві після чергової атаки безпілотників.

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