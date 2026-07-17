У МОК виникли проблеми з Європою через повернення росіян у спорт

Президент МОК Кірсті Ковентрі. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Європейська спортивна спільнота опинилася на межі серйозного розколу, спричиненого рішенням Міжнародного олімпійського комітету пом’якшити санкції щодо російських та білоруських спортсменів. Дев'ять країн-членів Європейського Союзу висловили свій рішучий протест, надіславши листа європейському комісару з питань спорту Гленну Мікаллефу. Цей крок свідчить про глибину розбіжностей і про те, що геополітичні міркування втручаються у, здавалося б, нейтральну сферу спорту.

Під сумнів ставиться незалежність спорту та його здатність виступати об’єднуючою силою, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Лист до Гленна Мікаллефа підписали Естонія, Данія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія та Швеція. Вони закликали до негайного припинення фінансової підтримки спортивних організацій, які ухвалили рішення про допуск російських і білоруських спортсменів. Під ударом опинилися не тільки МОК, а й такі великі федерації, як Всесвітня федерація плавання та Міжнародна федерація фехтування. Ця вимога підкреслює, що країни-протестувачі вбачають у послабленні санкцій не просто пом’якшення, а пряме суперечення принципам справедливості та солідарності, особливо в світлі триваючої агресії.

Що робитиме МОК

Міжнародний олімпійський комітет намагається виправдати свої дії, наполягаючи на тимчасовому характері скасування санкцій. Представник МОК заявив, що це рішення не є поворотним моментом у загальній політиці організації і що комітет змушений шукати компроміси в умовах складної геополітичної ситуації. Однак для багатьох європейських країн таке пояснення видається недостатнім і не враховує масштаби наслідків, які спорт може спричинити, будучи інструментом нормалізації та легітимації.

Речник МОК також наголосив, що комітет, як і раніше, не має наміру проводити змагання на території Росії та запрошувати на них російських державних чиновників. Це свідчить про певну обережність і спробу зберегти репутацію, але питання щодо використання національної символіки, прапорів, кольорів та гімну залишається відкритим. Саме цей аспект викликає найбільші побоювання у противників пом'якшення санкцій, оскільки повернення російської атрибутики на міжнародну арену може бути сприйняте як сигнал про прощення та забуття.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, що київське "Динамо" у дуже напруженому матчі здобуло перемогу над "Універсітатей" у єврокубках.

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