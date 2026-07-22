У молодіжній збірній України з'явився новий тренер: що про нього відомо

Новий тренер збірної України U-21 Дмитро Михайленко. Фото: УАФ. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Перший іноземний тренер в історії молодіжної збірної України Унаї Мельгоса залишив свою посаду. Цю посаду обійняв Дмитро Михайленко. До цього він успішно працював із командою U-19.

Перед Михайленком стоїть складне завдання, яке доведеться вирішувати практично без підготовки, повідомляють Новини.LIVE.

Українська Асоціація футболу визначилася з кандидатурою головного тренера національної команди U-19. Цю посаду обійняв 53-річний екс-футболіст "Дніпра" Дмитро Михайленко. Раніше він успішно працював зі збірною України U-19, яку вивів до півфіналу Євро-2026.

Стан молодіжної збірної України

Команда, яку тренуватиме Дмитро Михайленко, веде боротьбу за вихід до фінальної стадії молодіжного чемпіонату Європи 2027 року. У відборі до турніру вона зіграла 6 матчів і посідає 3-тє місце у своїй групі, відстаючи від Туреччини, яка йде другою, на три очки.

Уже наприкінці вересня відбіркова кампанія поновиться. Збірна України зіграє з турками (26 вересня) та хорватами (2 жовтня). Українці під керівництвом Михайленка спробують у цих поєдинках вирішити завдання щодо виходу на Євро.

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