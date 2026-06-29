У Реброва був роман з Ані Лорак: Січкар розповіла про їх історію кохання

Сергій Ребров та Ані Лорак. Фото: УАФ/instagram.com/anilorak

Андрій Гончар Редактор

Колишня дружина ексзахисника київського "Динамо" та збірної України Владислава Ващука Маргарита Січкар оприлюднила подробиці особистого життя ексгравця та тренера Сергія Реброва. За її словами, на початку 2000-х наставник мав роман зі співачкою Ані Лорак.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на слова Маргарити Січкар в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Що розповіла Січкар про Реброва та Лорак

Маргарита Січкар заявила, що між Ребровим та Лорак були справжні почуття. За її словами, співачка навіть присвятила футболісту пісню "Мрій про мене".

Втім, ці стосунки так і не переросли у шлюб. На той момент Ребров був одружений з Людмилою, яка, за словами Січкар, поставила йому ультиматум.

Вона стверджує, що дружина заявила футболісту: якщо він піде з родини, то більше не побачить сина. Саме через це, за словами Січкар, Ребров вирішив залишитися в сім'ї.

Січкар також зазначила, що згодом шлюб Реброва все одно розпався.

Крім того, за її словами, продюсер Ані Лорак Юрій Фальоса нібито особисто телефонував Людмилі та просив відпустити чоловіка, оскільки, як він стверджував, закохані хотіли бути разом.

"Вони ж люблять один одного", — процитувала Січкар слова Фальоси.

Сергій Ребров та Ані Лорак публічно не коментували ці твердження.

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