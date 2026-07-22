У збірній Іспанії визначилися з майбутнім Де Ла Фуенте

Луїс Де Ла Фуенте на чемпіонаті світу-2026. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Керівництво Федерації футболу Іспанії запропонувало Луїсу Де Ла Фуенте продовжити контракт. Угода головного тренера "червоної фурії" розрахована до літа 2028 року. Однак він може провести з командою не один, а два турніри.

В Іспанії повністю задоволені роботою наставника, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Diario AS.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Де Ла Фуенте пройшов усі рівні роботи з національними командами. Він очолював юнацьку, молодіжну та олімпійські збірні, після чого у 2022 році замінив Луїса Енріке на посаді головного тренера "червоної фурії". Цей тренер створив команду, яка перемагала в Лізі Націй, чемпіонатах світу та Європи. Не дивно, що в країні хочуть залишити 65-річного фахівця на цій посаді якомога довше.

Луїс де ла Фуенте з Кубком світу. Фото: Reuters

Що пропонують Де Ла Фуенте

Досвідчений фахівець керуватиме грою збірної Іспанії й на Євро-2028. Однак йому запропонують продовжити контракт до літа 2030 року, щоб наставник зміг попрацювати з командою й на домашньому чемпіонаті світу.

Чемпіонат світу-2030 відбудеться в Іспанії, Португалії та Марокко. Три матчі, присвячені століттю чемпіонатів світу, пройдуть в Аргентині, Уругваї та Парагваї.

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