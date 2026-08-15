В Росії перенесли футбольний матч через повітряну тривогу

Російські футболісти ФК "Сочі". Фото: росЗМІ

Андрій Гончар Редактор

Матч шостого туру Першої ліги Росії між "Сочі" та ульяновською "Волгою" не відбувся у запланований час через загрозу атаки безпілотників. Організатори спочатку кілька разів переносили старт зустрічі, а згодом ухвалили рішення провести її наступного дня.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

Матч перенесли через загрозу атаки безпілотників

Спочатку гра мала розпочатися 15 серпня о 18:00 за московським часом на стадіоні "Фішт" у Сочі. Згодом початок матчу перенесли на годину, а пізніше відклали на невизначений термін.

Зрештою клуб-господар повідомив, що поєдинок відбудеться 16 серпня. Початок зустрічі заплановано на 11:30 за московським часом.

Перед перенесеним матчем "Сочі" посідає 11-те місце в турнірній таблиці другого за силою дивізіону Росії, маючи у своєму активі сім очок після п'яти турів. "Волга" з Ульяновська йде 12-ю, набравши шість балів.

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