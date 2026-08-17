Ванат прокоментував скандал у Жироні

Владислав Ванат у формі "Жирони". Фото: Getty Images

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Нападник збірної України Владислав Ванат опинився в центрі скандалу. Його звинуватили у відмові грати за "Жирону" у Сегунді. Сам футболіст ніколи не робив подібних заяв.

Ванат спростував чутки про небажання грати в Сегунді та розповів про реальний стан справ, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".

У 1-му турі Сегунди іспанська "Жирона" зіграла внічию з "Леганесом" (1:1). Каталонці зуміли уникнути поразки лише наприкінці матчу. Незабаром після поєдинку з’явилася інформація, що Владислав Ванат відмовився виходити на поле, коли його команда поступалася в рахунку.

Як Ванат описав ситуацію

За словами футболіста, він готувався вийти на поле у другому таймі. Однак у цей час захисник "Жирони" отримав травму. Тренерському штабу команди довелося замість Владислава Ваната випустити іншого захисника, і це була остання заміна у каталонців. Українець не відмовлявся від своїх обов’язків і був готовий зіграти.

Наступного ранку журналісти роздули з цієї ситуації скандал, після чого "Жироні" довелося втрутитися й опублікувати офіційне комюніке з поясненням ситуації. Владислав Ванат побічно постраждав через свого партнера по команді Віктора Циганкова, який дійсно відмовляється виступати в Сегунді та домагається трансферу. Водночас український нападник не планує так чинити.

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