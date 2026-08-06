Відома причина, чому Ребров відмовився повертатися в Динамо

Сергій Ребров та Ігор Суркіс. Фото: УАФ та "Динамо". Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

У київському "Динамо" могла відбутися несподівана зміна головного тренера. Президент клубу Ігор Суркіс запропонував цю посаду Сергію Реброву. Раніше екс-нападник уже був наставником "біло-синіх".

Ребров вирішив відмовитися від такої пропозиції, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

Колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров міг повернутися до київського "Динамо". Він працював у столичній команді з 2014 по 2017 роки. Тренер двічі вигравав чемпіонат і Кубок країни, виводив "біло-синіх" до Ліги чемпіонів. Однак повертатися до Києва не захотів.

Жозе Моурінью та Сергій Ребров під час роботи в "Динамо". Фото: УНІАН

Чому Ребров відмовив Суркісу

Український наставник перестав бути головним тренером національної збірної у квітні 2026 року. Після цього він лише раз повернувся до країни, де продовжує обіймати одну з керівних посад в УАФ.

Отримавши пропозицію повернутися в "Динамо", Сергій Ребров відповів, що поки що не готовий продовжувати роботу тренером. Він планує й надалі відпочивати та приділяти час родині. Окрім "біло-синіх", у послугах українського фахівця зацікавлені клуби з Саудівської Аравії та ОАЕ.

На окрему увагу заслуговує реакція наставника "Динамо" Ігоря Костюка після того, як він дізнався про пропозицію Ігоря Суркіса Сергію Реброву.

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