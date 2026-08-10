Відомий тренер завершив кар'єру через мовний скандал

Моменти тренерської кар’єри В’ячеслава Богодєлова. Фото: Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Відомий український тренер В'ячеслав Богодєлов відреагував на мовний скандал, який стався з ним декілька днів тому. Фахівець спробував виправдатися, але зіткнувся з негативною реакцією в соцмережах. На тлі скандалу наставник ухвалив імпульсивне рішення.

Богодєлов достроково завершив тренерську кар'єру, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Facebook-акаунт фахівця.

Колишнього тренера ДЮСШ "Динамо" та юнацьких збірних України В'ячеслава Богодєлова звинуватили в тому, що він спілкується з гравцями російською мовою на тренуваннях. Наставнику нарахували солідний штраф у додатку "Дія".

Фахівець заявив, що 50 років розмовляв російською мовою і не встиг перелаштуватися. В’ячеслав Богодєлов зазначив, що є патріотом України і допомагає фронту, однак це не врятувало тренера від гнівної реакції користувачів у соцмережах.

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На тлі хвилі обурення фахівець ухвалив рішення про дострокове завершення кар’єри. Він звернувся до підписників, але при цьому вжив нецензурну лексику, щоб донести свою позицію.

"Зупиніться. Я припиняю не лише професійну діяльність, а й сторінки в соцмережах. Закриваю цей проєкт. Усім добра, щастя та взаєморозуміння", — такими словами Богодєлов завершив своє звернення.

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