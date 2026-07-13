Вихованець Динамо завершив кар’єру через невдалу вакцинацію

Сергій Люлька незадовго до завершення кар’єри. Фото: instagram.com/serhii_liulka/

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Колишній захисник молодіжної збірної України Сергій Люлька кілька років тому достроково завершив кар'єру. Він міг грати ще кілька років, але був змушений "повісити бутси на цвях". Причина виявилася нетиповою для спортсменів.

Сергій Люлька постраждав від наслідків коронавірусної інфекції, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Футбольний диван".

Сергій Люлька є вихованцем київського "Динамо", проте йому не вдалося закріпитися в основному складі "біло-синіх". Він виступав за "Говерлу", "Львів", "Десну" та "Чорноморець", а також грав за кордоном у складі чеського "Слована". Однак у 2021 році захисник несподівано завершив кар’єру у віці 31 року.

Сергій Люлька став тренером. Фото: instagram.com/serhii_liulka/

Чому Люлька перестав виступати

Під час коронавірусної інфекції досвідчений спортсмен вакцинувався, але це негативно позначилося на його здоров’ї. У нього почалися ускладнення, які виявлялися у проблемах із нервовою системою.

"Я не якийсь псих, просто траплялися напади, підвищувався тиск. Півроку я взагалі не грав, залишаючись у "Металісті". Клуб пішов мені назустріч і ще півроку продовжував виконувати всі фінансові зобов’язання, поки я проходив лікування. Потім поступово почав відновлюватися і вже шукати себе в іншій сфері", — розповів Люлька.

Після завершення кар’єри футболіста Сергій почав працювати асистентом головного тренера в клубі ЮКСА.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, з якою командою готується до нового сезону вихованець "Динамо" Владислав Супряга.

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