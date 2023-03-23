Абрамович через "Челсі" потрапив у скандал із королівською родиною Великої Британії
Російський олігарх Роман Абрамович крім лондонського англійського клубу "Челсі" хотів придбати ще й один із найстаріших королівських парків Лондона.
Мільярдер хотів зробити з "Ріджентс-парк" тренувальну базу "Челсі", повідомив колишній власник клубу Кен Бейтс в інтерв'ю The Sun.
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2003-го року Роман Абрамович придбав "Челсі" у Кена Бейтса за 140 млн фунтів стерлінгів. Спочатку він націлився на "Манчестер Юнайтед", проте зрештою зробив вибір на користь "синіх".
Конфуз Абрамовича
Після оформлення угоди Абрамович та Бейтс облетіли Лондон на гелікоптері. Олігарх тоді погано знав місто, але столиця йому сподобалася. Особливо це стосується "Ріджентс-парку". Росіянин заявив Бейтсу, що готовий купити парк і побудувати на ньому тренувальну базу для "Челсі".
Кен Бейтс швидко пояснив нуворишу, що парк володіє королева Великої Британії Єлизавета II, і він не продається. Абрамович засмутився, але у результаті побудував у Кобхемі ультрасучасний тренувальний комплекс.
За 19 років володіння Романом Абрамовичем "Челсі" виграв усі турніри в Англії, перемагав у Лізі Європи та Лізі чемпіонів. Олігарх продав клуб у 2022 році Тодду Боулі за 4,25 млрд фунтів стерлінгів.
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