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"Интер" и "Челси" обменяются футболистами

20 марта 2023 14:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Интер и Челси обменяются футболистами
Владелец "Челси" хочет усилить вратарскую линию команды
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство английского "Челси" уже готовится к летнему трансферному окну-2023. "Синие" хотят усилить позицию вратаря команды. 

Новичком лондонского клуба может стать голкипер миланского "Интера" Андре Онана, сообщает Express

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"Челси" рассматривает возможность включения Эдуара Менди в потенциальное предложение по обмену на вратаря миланского "Интера" Андре Онана. "Синие" больше не рассчитывают на футболиста, в игре которого произошел резкий спад.

Эдуар Менди

31-летний Эдуар Менди был одним из лидеров "Челси" два года назад во время победной кампании в Лиге чемпионов. В то же время он помог сборной Сенегала победить на Кубке африканских наций-2021. Но вскоре после этого Менди стал регулярно ошибаться на поле и потерял место в основе лондонского клуба. 

Статистика Онана

Переезд в итальянскую Серию А поможет ему реабилитировать карьеру. Контракт Менди с "Челси" действует до лета 2025-го года, однако он не против сменить клуб ради регулярной игровой практики. 

Главным кандидатом на усиление вратарской линии в "Челси" считают Андре Онана. 26-летний воспитанник "Барселоны" успешно выступает в миланском "Интере". В Лондоне рассчитывают, что смогут убедить руководство "нерадзурри" отпустить голкипера. В качестве компенсации "Челси" собирается предложить до 30 млн евро и Эдуара Менди. 

Андре Онана сыграл 14 "сухих" матчей из 27 поединков за "Интер" во всех турнирах сезона 2022/2023. 

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков стал автором уникального достижения в чемпионате Испании по футболу. 

 

Украинский футболист Руслан Малиновский разочаровал тренерский штаб "Марселя". Это произошло вскоре после того, как французская команда выкупила трансфер полузащитника у "Аталанты".

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