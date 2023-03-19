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Виталий Миколенко помог "Эвертону" сыграть вничью с "Челси"

19 марта 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Виталий Миколенко помог Эвертону сыграть вничью с Челси
Михаил Мудрик остался на скамейке запасных
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Матч 28 тура АПЛ между "Челси" и "Эвертоном" завершился со счетом 2:2. Украинские болельщики ожидали, что на поле стадиона Стемфорд Бридж сойдутся Михаил Мудрик и Виталий Миколенко. Но этого не вышло.

Как именно экс-защитник "Динамо" стал одним из героев матча против "аристократов" в материале Новини.LIVE.

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Украинец из "Челси" остался на скамье запасных, а наш игрок "Эвертона" вышел на замену только в конце матча и, как выяснилось, не зря.

При счете 2:1 в пользу лондонцев Виталий Миколенко получил мяч на своей позиции левого защитника и приступил к атаке "Эвертона", которая привела к голу.

Однако по данным WhoScored, Миколенко получил самую низкую оценку среди игроков своей команды – 6,1. Наверное, потому что провел на поле всего 10 минут.

Все попытки "Челси" вырвать победу оказались тщетными. Голы у лондонцев забивали Фелиш и Хаверц, у ливерпульцев – Дукуре и Симмс.

Отметим, что тренер "Челси" Грэм Поттер не выпускает Михаила Мудрика на поле во втором матче подряд. Украинец также остался на скамейке запасных в игре против дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов. Тогда "Челси" одержал победу со счетом 2:0.

Как мы писали ранее, произошли изменения в трансферной стоимости сразу нескольких футболистов сборной Украины. Лидеры команды Александр Зинченко и Михаил Мудрик подорожали .

Украинский футболист Виктор Цыганков продолжает собирать коллекцию результативных действий в чемпионате Испании. В матче 26 тура Ла Лиги нападающий "Жироны" дважды расписался в воротах мадридского "Райо Вальекано".

 

 

 

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