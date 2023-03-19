Віталій Миколенко допоміг "Евертону" зіграти внічию з "Челсі"

Михайло Мудрик залишився на лаві запасних

Матч 28 туру АПЛ між "Челсі" та "Евертоном" завершився з рахунком 2:2. Українські вболівальники очікували, що на полі стадіону Стемфорд Бридж зійдуться Михайло Мудрик та Віталій Миколенко. Але цього не сталося.

Як саме ексзахисник "Динамо" став одним із героїв матчу проти "аристократів", в матеріалі Новини.LIVE.

Українець з "Челсі" залишився на лаві запасних, а наш гравець "Евертона" вийшов на заміну лише наприкінці матчу і, як з’ясувалося, не дарма.

При рахунку 2:1 на користь лондонців Віталій Миколенко отримав м’яч на своїй позиції лівого захисника та розпочав атаку "Евертона", яка привела до гола.

Our take on a battling performance until the death at Stamford Bridge. #CHEEVE — Everton (@Everton) March 18, 2023

Однак за даними WhoScored, Миколенко отримав найнижчу оцінку серед гравців своєї команди – 6,1. Мабуть, тому що провів на полі тільки 10 хвилин.

Усі намагання "Челсі" вирвати перемогу виявилися марними. Голи у лондонців забивали Феліш та Хаверц, у ліверпульців – Дукуре і Сіммс.

Зазначимо, що тренер "Челсі" Грем Поттер не випускає Михайла Мудрика на поле у другому матчі поспіль. Українець також залишився на лаві запасних у грі проти дортмундської "Боруссії" у Лізі чемпіонів. Тоді "Челсі" здобув перемогу з рахунком 2:0.

Як ми писали раніше, відбулися зміни у трансферній вартості одразу кількох футболістів збірної України. Лідери команди Олександр Зінченко та Михайло Мудрик подорожчали.

Український футболіст Віктор Циганков продовжує збирати колекцію результативних дій в чемпіонаті Іспанії. В матчі 26 туру Ла Ліги нападник "Жирони" двічі розписався в воротах мадридського "Райо Вальєкано".