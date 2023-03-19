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Віталій Миколенко допоміг "Евертону" зіграти внічию з "Челсі"

19 березня 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Віталій Миколенко допоміг Евертону зіграти внічию з Челсі
Михайло Мудрик залишився на лаві запасних
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Матч 28 туру АПЛ між "Челсі" та "Евертоном" завершився з рахунком 2:2. Українські вболівальники очікували, що на полі стадіону Стемфорд Бридж зійдуться Михайло Мудрик та Віталій Миколенко. Але цього не сталося.

Як саме ексзахисник "Динамо" став одним із героїв матчу проти "аристократів", в матеріалі Новини.LIVE.

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Українець з "Челсі" залишився на лаві запасних, а наш гравець "Евертона" вийшов на заміну лише наприкінці матчу і, як з’ясувалося, не дарма.

При рахунку 2:1 на користь лондонців Віталій Миколенко отримав м’яч на своїй позиції лівого захисника та розпочав атаку "Евертона", яка привела до гола.

Однак за даними WhoScored, Миколенко отримав найнижчу оцінку серед гравців своєї команди – 6,1. Мабуть, тому що провів на полі тільки 10 хвилин.

Усі намагання "Челсі" вирвати перемогу виявилися марними. Голи у лондонців забивали Феліш та Хаверц, у ліверпульців – Дукуре і Сіммс.

Зазначимо, що тренер "Челсі" Грем Поттер не випускає Михайла Мудрика на поле у другому матчі поспіль. Українець також залишився на лаві запасних у грі проти дортмундської "Боруссії" у Лізі чемпіонів. Тоді "Челсі" здобув перемогу з рахунком 2:0.

Як ми писали раніше, відбулися зміни у трансферній вартості одразу кількох футболістів збірної України. Лідери команди Олександр Зінченко та Михайло Мудрик подорожчали.

Український футболіст Віктор Циганков продовжує збирати колекцію результативних дій в чемпіонаті Іспанії. В матчі 26 туру Ла Ліги нападник "Жирони" двічі розписався в воротах мадридського "Райо Вальєкано".

 

 

 

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