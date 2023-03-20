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"Інтер" та "Челсі" обміняються футболістами

20 березня 2023 14:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Інтер та Челсі обміняються футболістами
Власник "Челсі" хоче посилити воротарську лінію команди
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво англійського "Челсі" вже готується до літнього трансферного вікна-2023. "Сині" хочуть посилити позицію воротаря команди.

Початковим лондонського клубу може стати голкіпер міланського "Інтера" Андре Онана, повідомляє Express.

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"Челсі" розглядає можливість включення Едуара Менді до потенційної пропозиції щодо обміну на воротаря міланського "Інтера" Андре Онана. "Сині" більше не розраховують на футболіста, у грі якого відбувся різкий спад.

Едуар Менді

31-річний Едуар Менді був одним із лідерів "Челсі" два роки тому під час переможної кампанії у Лізі чемпіонів. Водночас він допоміг збірній Сенегалу перемогти на Кубку африканських націй-2021. Але незабаром після цього Менді почав регулярно помилятися на полі та втратив місце в основі лондонського клубу.

Статистика Онана

Переїзд до італійської Серії А допоможе йому реабілітувати кар'єру. Контракт Менді з "Челсі" діє до літа 2025 року, проте він не проти змінити клуб заради регулярної ігрової практики.

Головним кандидатом на посилення воротарської лінії у "Челсі" вважають Андре Онана. 26-річний вихованець "Барселони" успішно виступає у міланському "Інтері". У Лондоні розраховують, що зможуть переконати керівництво "нерадзуррі" відпустити голкіпера. Як компенсацію "Челсі" збирається запропонувати до 30 млн євро та Едуара Менді.

Андре Онана зіграв 14 "сухих" матчів із 27 поєдинків за "Інтер" у всіх турнірах сезону 2022/2023.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Віктор Циганков став автором унікального досягнення у чемпіонаті Іспанії з футболу.

Український футболіст Руслан Маліновський розчарував тренерський штаб "Марселя". Це сталося невдовзі після того, як французька команда викупила трансфер півзахисника у "Аталанти".

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