Абрамович из-за "Челси" попал в скандал с королевской семьей Великобритании

Российский олигарх хотел сделать Елизавете II щедрое предложение

Российский олигарх Роман Абрамович, помимо лондонского английского клуба "Челси", хочел приобрести еще и один из старейших королевских парков Лондона.

Миллиардер хотел сделать из "Риджентс-парк" тренировочную базу "Челси", сообщил бывший владелец клуба Кен Бейтс в интервью The Sun.

В 2003-м году Роман Абрамович приобрел "Челси" у Кена Бейтса за 140 млн фунтов стерлингов. Изначально он нацелился на "Манчестер Юнайтед", однако в итоге сделал выбор в пользу "синих".

Конфуз Абрамовича

После оформления сделки Абрамович и Бейтс облетели Лондон на вертолете. Олигарх тогда плохо знал город, но столица ему понравилась. Особенно это касается "Риджентс-парка". Россиянин заявил Бейтсу, что готов купить парк и построить на нем тренировочную базу для "Челси".

Кен Бейтс быстро объяснил нуворишу, что парком владеет королева Великобритании Елизавета II, и он не продается. Абрамович расстроился, но в итоге построил в Кобхэме ультрасовременный тренировочный комплекс.

За 19 лет владения Романом Абрамовичем "Челси" выиграл все турниры в Англии, побеждал в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Олигарх продал клуб в 2022-м году Тодду Боули за 4,25 млрд фунтов стерлингов.

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