Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Агресія та настрій": Кучер розповів, як "Дніпро-1" обіграє АЕК у Лізі Конференцій arrow

"Агресія та настрій": Кучер розповів, як "Дніпро-1" обіграє АЕК у Лізі Конференцій

23 лютого 2023 11:34
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Алексанлр Кучер розповів, як Дніпро-1 обіграє АЕК у Лізі Конференцій
Українська команда налаштовується на важку боротьбу та перемогу
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Головний тренер СК "Дніпро-1" Олександр Кучер прокоментував шанси своєї команди на вихід до 1/8 Ліги Конференцій. Для цього українцям необхідно перемогти вдома кіпрський АЕК та не пропустити у свої ворота.

Тиждень тому "Дніпро-1" програв на виїзді у першому матчі 1/16 Ліги Конференцій з рахунком 0:1, нагадує офіційний сайт українського клубу.

Читайте також:

Завдання для української команди

"Дніпро-1" має здобути перемогу над АЕКом з різницею у два голи для того, щоб пройти до наступної стадії Ліги Конференцій. Три минулі матчі українська команда програла цьому супернику із загальною різницею 1:6. Завдання перед "Дніпром" стоїть важке, але здійсненне. Про це розповів наставник команди Олександр Кучер.

"Ми дуже хочемо перемогти. Необхідно перетворити це бажання на забиті голи. Інакше нам нічого робити в єврокубках. Хлопці повинні вийти й бути агресивними, налаштованими, грати великим бажанням і отримувати від цього задоволення. І щоб від цього вболівальники теж отримували радість. Звичайно, зміни у складі будуть, але вже подивимося на це завтра. Вранці прокинемося і там розумітимемо", — розповів Олександр Кучер.

Відповідальність за результат

Тренер запевнив, що його підопічні пам'ятають про річницю повномасштабного військового вторгнення росіян, що наближається. Українські футболісти розуміють, що у такий день від них чекають лише на перемогу.

"Хлопці всі розуміють. Будемо їх готувати, і думаю, що вони з повною відповідальністю підійдуть до цього матчу, тому що для нашої Батьківщини це дуже важливий матч. Битимемося до останнього", — запевнив Олександр Кучер.

Нагадаємо, форвард "Інтера" Ромелу Лукаку розповів про подолання ігрової кризи. Бельгієць забив уже у другому матчі поспіль і не збирається зупинятися.

Форвард "Дніпра-1" Артем Довбик може не зіграти у матчі-відповіді Ліги Конференцій проти АЕКу. Футболіст зазнав травми.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

13:28 Більшість українців не готова до будь-яких територіальних поступок: результати опитування

Новина з відео

13:20 Комусь війна, а комусь салюти: в Одесі розшукують правопорушника

Новина з фото

13:17 Бюндхен вперше після розлучення знялася для обкладинки глянцю: супермодель не впізнати

Новина з фото

13:15 Нардеп Трухін написав заяву про складання мандату

13:05 За крок від 1/8 Ліги Європи: анонс матчу "Ренн" — "Шахтар"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:03 ​​​​​​​Фінляндія передасть ЗСУ танки Leopard 2: що ще входить у новий пакет військової допомоги

12:58 Маляр назвала десять основних перемог України з початку повномасштабного вторгнення рф

12:53 Ремінець Apple Watch зможе змінювати колір під одяг власника

12:50 "Довго думав": ексзаступника Одеської ОВА Муратова не поновили у посаді

12:50 Міноборони Великої Британії прогнозує новий наступ росіян на Вугледар: у чому причина

Новина з відео

13:20 Комусь війна, а комусь салюти: в Одесі розшукують правопорушника

Новина з відео

10:47 Експідопічна Могилевської втікла до росії та почала співпрацю з путіністом Бардашем

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Новина з відео

17:45 Фанати Шакіри вигнали з ресторану Жерара Піке та його нову пасію: відео стало вірусним в мережі

Новина з відео

16:35 Цинізм зашкалює: у "Лужниках" перед виступом путіна заспівали українською пісню "Пливе кача"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Новина з відео

15:04 Вимагав хабар за реєстрацію худоби: на Одещині судитимуть керівника ветеринарної дільниці

Новина з відео

13:55 Австралія вперше відправить на "Євробачення" гурт: що підготували рокери для конкурсу

Новина з відео

13:45 На Одещині пройшли тренування моряків-прикордонників: чому навчились воїни

Новина з відео

11:10 У Вінниці викрили вербувальника до ПВК "Вагнер": подробиці

Рік великої війни

08:00 І сміх і гріх: меми, які підтримували бойовий дух українців у війну

Рік великої війни

07:15 Житло яких українських знаменитостей знищила російська армія

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Рік великої війни

19:45 Як війна вдарила по добробуту українців

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

08:55 Світові знаменитості, які приїхали в Україну під час повномасштабної війни

Ексклюзив

08:00 Усиновлення у війну: як зіркова родина Мірошниченків бореться з бюрократією заради дитини

Рік великої війни

08:00 Політична битва: як Україна "завоювала" Захід. Політолог Фесенко підбив підсумки

Рік великої війни

06:00 Українські реформи під час війни: які сфери зазнали найбільших змін в 2022 році

Ексклюзив

20:00 Життя стає дорожчим: на чому економлять одесити

Актуальне по темі

None 23 Лютий 13:28

Більшість українців не готова до будь-яких територіальних поступок: результати опитування

None 23 Лютий 13:20

Комусь війна, а комусь салюти: в Одесі розшукують правопорушника

None 23 Лютий 13:16

Бюндхен вперше після розлучення знялася для обкладинки глянцю: супермодель не впізнати

None 23 Лютий 13:15

Нардеп Трухін написав заяву про складання мандату

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB