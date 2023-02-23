Алексанлр Кучер розповів, як Дніпро-1 обіграє АЕК у Лізі Конференцій

Українська команда налаштовується на важку боротьбу та перемогу

Головний тренер СК "Дніпро-1" Олександр Кучер прокоментував шанси своєї команди на вихід до 1/8 Ліги Конференцій. Для цього українцям необхідно перемогти вдома кіпрський АЕК та не пропустити у свої ворота.

Тиждень тому "Дніпро-1" програв на виїзді у першому матчі 1/16 Ліги Конференцій з рахунком 0:1, нагадує офіційний сайт українського клубу.

Завдання для української команди

"Дніпро-1" має здобути перемогу над АЕКом з різницею у два голи для того, щоб пройти до наступної стадії Ліги Конференцій. Три минулі матчі українська команда програла цьому супернику із загальною різницею 1:6. Завдання перед "Дніпром" стоїть важке, але здійсненне. Про це розповів наставник команди Олександр Кучер.

"Ми дуже хочемо перемогти. Необхідно перетворити це бажання на забиті голи. Інакше нам нічого робити в єврокубках. Хлопці повинні вийти й бути агресивними, налаштованими, грати великим бажанням і отримувати від цього задоволення. І щоб від цього вболівальники теж отримували радість. Звичайно, зміни у складі будуть, але вже подивимося на це завтра. Вранці прокинемося і там розумітимемо", — розповів Олександр Кучер.

Відповідальність за результат

Тренер запевнив, що його підопічні пам'ятають про річницю повномасштабного військового вторгнення росіян, що наближається. Українські футболісти розуміють, що у такий день від них чекають лише на перемогу.

"Хлопці всі розуміють. Будемо їх готувати, і думаю, що вони з повною відповідальністю підійдуть до цього матчу, тому що для нашої Батьківщини це дуже важливий матч. Битимемося до останнього", — запевнив Олександр Кучер.

Нагадаємо, форвард "Інтера" Ромелу Лукаку розповів про подолання ігрової кризи. Бельгієць забив уже у другому матчі поспіль і не збирається зупинятися.

Форвард "Дніпра-1" Артем Довбик може не зіграти у матчі-відповіді Ліги Конференцій проти АЕКу. Футболіст зазнав травми.