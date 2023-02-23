Алексанлр Кучер рассказал, как Днепр-1 обыграет АЕК в Лиге Конференций

Украинская команда настраивается на тяжелую борьбу и победу

Главный тренер СК "Днепр-1" Александр Кучер прокомментировал шансы своей команды на выход в 1/8 Лиги Конференций. Для этого украинцам необходимо победить дома кипрский АЕК и не пропустить в свои ворота.

Неделю назад "Днепр-1" проиграл на выезде в первом матче 1/16 Лиги Конференций со счетом 0:1, напоминает официальный сайт украинского клуба.

Задача для украинской команды

"Днепр-1" должен одержать победу над АЕКом с разницей в два гола для того, чтобы пройти в следующую стадию Лиги Конференций. Три прошлым матча украинская команда проиграла этому сопернику с общей разницей 1:6. Задача перед "Днепром" стоит тяжелая, но выполнимая. Об этом и рассказал наставник команды Александр Кучер.

"Мы очень хотим победить. Необходимо превратить это желание в забитые голы. В противном случае нам нечего делать в еврокубках. Ребята должны выйти и быть агрессивными, настроенными, играть большим желанием и получать от этого удовольствие. И чтобы от этого болельщики тоже получали радость. Конечно, изменения в составе будут, но уже посмотрим на это завтра. Утром проснемся и там будем понимать", — рассказал Александр Кучер.

Ответственность за результат

Тренер заверил, что его подопечные помнят о приближающейся годовщине полномасштабного военного вторжения россиян. Украинские футболисты понимают, что в такой день от них ждут только победу.

"Ребята все понимают. Будем их готовить, и думаю, что они с полной ответственностью подойдут к этому матчу, потому что для нашей Родины это очень важный матч. Будем драться до последнего", — заверил Александр Кучер.

Напомним, форвард "Интера" Ромелу Лукаку рассказал о преодолении игрового кризиса. Бельгиец забил уже во втором матче подряд и не собирается останавливаться.

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик может не сыграть в ответном матче Лиги Конференций против АЕКа. Футболист получил травму.