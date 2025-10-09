Суд ухвалив жорстке рішення щодо скандалу з Алієвим

Олександр Алієв під час інтерв'ю. Кадр із відео

Колишній півзахисник київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв отримав судове рішення у справі про керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Суд визнав спортсмена винним та постановив призначити штраф у розмірі 17 000 гривень, а також позбавити водійських прав на строк один рік, повідомляє "Центр новин".

Інцидент стався ще 12 квітня цього року. На Чоколівському бульварі в Києві патрульна поліція зупинила автомобіль Mercedes-Benz G 350, за кермом якого перебував Алієв. За даними правоохоронців, у водія були явні ознаки алкогольного сп'яніння, проте він відмовився від проходження тесту як на місці, так і в медичному закладі.

Відмова від огляду прирівнюється до керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що і стало підставою для притягнення ексфутболіста до адміністративної відповідальності. Сам Алієв у суді заперечував провину, стверджуючи, що його зупинили без законних підстав.

Аргументи захисту не допомогли Алієву

За версією захисту, співробітники поліції перевищили повноваження, оскільки нібито не мали причини для зупинки автомобіля. Однак суд встановив, що транспортний засіб рухався смугою, призначеною для громадського транспорту, що є порушенням Правил дорожнього руху і законною підставою для перевірки.

Під час інциденту на колишнього футболіста також було складено протокол за дрібне хуліганство та непокору співробітникам поліції, але провадження за цими статтями згодом закрили через закінчення строків накладення адміністративного стягнення. Судове рішення за основним епізодом набуває чинності найближчими днями.

