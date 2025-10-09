Видео
Алиев узнал о судебном решении по делу о пьяном вождении

Алиев узнал о судебном решении по делу о пьяном вождении

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 11:31
Суд вынес жесткое решение по скандалу с Алиевым
Александр Алиев во время интервью. Кадр из видео

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев получил судебное решение по делу об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал спортсмена виновным и постановил назначить штраф в размере 17 000 гривен, а также лишить водительских прав на срок один год, сообщает "Центр новин".

Читайте также:

Инцидент произошел еще 12 апреля этого года. На Чоколовском бульваре в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Mercedes-Benz G 350, за рулем которого находился Алиев. По данным правоохранителей, у водителя были явные признаки алкогольного опьянения, однако он отказался от прохождения теста как на месте, так и в медицинском учреждении. 

Отказ от освидетельствования приравнивается к управлению транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что и стало основанием для привлечения экс-футболиста к административной ответственности. Сам Алиев в суде отрицал вину, утверждая, что его остановили без законных оснований.

Аргументы защиты не помогли Алиеву

По версии защиты, сотрудники полиции превысили полномочия, поскольку якобы не имели причины для остановки автомобиля. Однако суд установил, что транспортное средство двигалось по полосе, предназначенной для общественного транспорта, что является нарушением Правил дорожного движения и законным основанием для проверки.

Во время инцидента на бывшего футболиста также был составлен протокол за мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам полиции, но производство по этим статьям впоследствии закрыли из-за истечения сроков наложения административного взыскания. Судебное решение по основному эпизоду вступает в силу в ближайшие дни.

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
