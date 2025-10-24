Чому Алієв соромиться нинішніх футболістів Динамо

Футболісти "Динамо" перед грою. Фото: пресслужба клубу

Колишній півзахисник "Динамо" Олександр Алієв різко висловився після поразки киян від турецького "Самсунспора" (0:3) у другому турі Ліги конференцій. Він зізнався, що те, що відбувається з клубом, викликає у нього не розчарування, а сором за нинішніх футболістів.

За словами ексгравця, команда втратила свій дух, а виступи останніх місяців лише підтверджують системну кризу, повідомляє портал Meta.

Реклама

Читайте також:

Олександр Алієв зазначив, що "Динамо" втрачає вигляд клубу, здатного конкурувати не тільки в Європі, а й на внутрішній арені. Колишній динамівець додав, що гравці не демонструють характеру, не відчувають відповідальності перед уболівальниками та країною. За його словами, у такий період, коли війна вимагає сили та стійкості, поведінка команди виглядає особливо байдужою та бентежить.

Олександр Караваєв під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Чому Алієв соромиться нинішнього "Динамо"

Ексфутболіст упевнений, що криза киян не пов'язана тільки з тренерами або схемами. Головна проблема у ставленні самих футболістів до клубу. Він підкреслив, що в команді не видно лідерів і справжньої мотивації, а поразки перестали викликати реакцію.

"Мені соромно за нинішнє покоління гравців "Динамо". Коли я дивлюся їхні матчі, просто не розумію, у що вони грають. Вони втратили характер, а разом із ним — повагу вболівальників. Час від часу я думаю, що краще не виходити в Європу взагалі, ніж так ганьбитися на очах у всіх", — заявив Алієв.

Нагадаємо, голкіпер донецького "Шахтаря" нецензурно охарактеризував уболівальників варшавської "Легії".

У кар'єрі Олександра Зінченка вже взимку можуть відбутися серйозні зміни.