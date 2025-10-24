Почему Алиев стыдится нынешних футболистов Динамо

Футболисты "Динамо" перед игрой. Фото: пресс-служба клуба

Бывший полузащитник "Динамо" Александр Алиев резко высказался после поражения киевлян от турецкого "Самсунспора" (0:3) во втором туре Лиги конференций. Он признался, что происходящее с клубом вызывает у него не разочарование, а стыд за нынешних футболистов.

По словам экс-игрока, команда утратила свой дух, а выступления последних месяцев лишь подтверждают системный кризис, сообщает портал Meta.

Александр Алиев отметил, что "Динамо" теряет облик клуба, способного конкурировать не только в Европе, но и на внутренней арене. Бывший динамовец добавил, что игроки не демонстрируют характера, не ощущают ответственности перед болельщиками и страной. По его словам, в такой период, когда война требует силы и стойкости, поведение команды выглядит особенно безразличным и обескураживающим.

Александр Караваев во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Почему Алиев стыдится нынешнего "Динамо"

Экс-футболист уверен, что кризис киевлян не связан только с тренерами или схемами. Главная проблема в отношении самих футболистов к клубу. Он подчеркнул, что в команде не видно лидеров и настоящей мотивации, а поражения перестали вызывать реакцию.

"Мне стыдно за нынешнее поколение игроков "Динамо". Когда я смотрю их матчи, просто не понимаю, во что они играют. Они утратили характер, а вместе с ним — уважение болельщиков. Время от времени я думаю, что лучше не выходить в Европу вообще, чем так позориться на глазах у всех", — заявил Алиев.

