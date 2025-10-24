Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Алиев назвал игру Динамо позором и утратой веры

Алиев назвал игру Динамо позором и утратой веры

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 11:33
обновлено: 11:32
Почему Алиев стыдится нынешних футболистов Динамо
Футболисты "Динамо" перед игрой. Фото: пресс-служба клуба

Бывший полузащитник "Динамо" Александр Алиев резко высказался после поражения киевлян от турецкого "Самсунспора" (0:3) во втором туре Лиги конференций. Он признался, что происходящее с клубом вызывает у него не разочарование, а стыд за нынешних футболистов.

По словам экс-игрока, команда утратила свой дух, а выступления последних месяцев лишь подтверждают системный кризис, сообщает портал Meta.

Реклама
Читайте также:

Александр Алиев отметил, что "Динамо" теряет облик клуба, способного конкурировать не только в Европе, но и на внутренней арене. Бывший динамовец добавил, что игроки не демонстрируют характера, не ощущают ответственности перед болельщиками и страной. По его словам, в такой период, когда война требует силы и стойкости, поведение команды выглядит особенно безразличным и обескураживающим. 

Александр Караваев
Александр Караваев во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Почему Алиев стыдится нынешнего "Динамо"

Экс-футболист уверен, что кризис киевлян не связан только с тренерами или схемами. Главная проблема в отношении самих футболистов к клубу. Он подчеркнул, что в команде не видно лидеров и настоящей мотивации, а поражения перестали вызывать реакцию.

"Мне стыдно за нынешнее поколение игроков "Динамо". Когда я смотрю их матчи, просто не понимаю, во что они играют. Они утратили характер, а вместе с ним — уважение болельщиков. Время от времени я думаю, что лучше не выходить в Европу вообще, чем так позориться на глазах у всех", — заявил Алиев.

Напомним, голкипер донецкого "Шахтера" нецензурно охарактеризовал болельщиков варшавской "Легии". 

В карьере Александра Зинченко уже зимой могут произойти серьезные изменения

спорт футбол Динамо Лига Конференций Александр Алиев Александр Шовковский
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации