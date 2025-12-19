Відео
Аллегрі поверне в Мілан легенду світового футболу

Дата публікації: 19 грудня 2025 12:01
Повернення Тьяго Сілви в Мілан — що відомо
Тренер "Мілана" Массіміліано Аллегрі. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Італійський "Мілан" проявляє інтерес до досвідченого захисника Тьяго Сілви й розглядає можливість його повернення в клуб. Головний тренер "россонері" Массіміліано Аллегрі готовий запропонувати 41-річному футболістові короткостроковий контракт терміном на пів року.

Водночас сам Сілва зважує різні варіанти продовження кар'єри й не виключає повернення до Англії, де проживає його сім'я, повідомляє Antenados no Futebol.

Раніше бразилець відмовився від продовження угоди з "Флуміненсе", після чого сторони домовилися про розірвання контракту за обопільною згодою. Тьяго Сілва вже має досвід виступів за "Мілан" і добре знайомий із вимогами клубу та очікуваннями вболівальників.

Чому "Мілану" потрібен Сілва

Минулого сезону захисник залишався важливою фігурою на клубному рівні, провівши 46 матчів у всіх турнірах, відзначившись чотирма голами й однією результативною передачею.

Тьяго Силва
Тьяго Сілва (у центрі) у "Флуміненсе". Фото: Reuters/Ricardo Moraes

За свою кар'єру Тьяго Сілва виступав за "Мілан", "ПСЖ", "Челсі" та "Флуміненсе", вигравши національні чемпіонати в Італії, Франції та Англії, а також Лігу чемпіонів у складі "Челсі". Він є багаторазовим чемпіоном Франції, переможцем Клубного чемпіонату світу й одним із найтитулованіших центральних захисників свого покоління.

спорт футбол Мілан Футбол трансфери Массіміліано Аллегрі Тіаго Сілва
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
