Возвращение Тьяго Силвы в Милан — что известно

Тренер "Милана" Массимилиано Аллегри. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Итальянский "Милан" проявляет интерес к опытному защитнику Тьяго Силве и рассматривает возможность его возвращения в клуб. Главный тренер "россонери" Массимилиано Аллегри готов предложить 41-летнему футболисту краткосрочный контракт сроком на полгода.

При этом сам Силва взвешивает разные варианты продолжения карьеры и не исключает возвращения в Англию, где проживает его семья, сообщает Antenados no Futebol.

Ранее бразилец отказался от продления соглашения с "Флуминенсе", после чего стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Тьяго Силва уже имеет опыт выступлений за Милан и хорошо знаком с требованиями клуба и ожиданиями болельщиков.

Почему "Милану" нужен Силва

В минувшем сезоне защитник оставался важной фигурой на клубном уровне, проведя 46 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

Тьяго Силва (в центре) во "Флуминенсе". Фото: Reuters/Ricardo Moraes

За свою карьеру Тьяго Силва выступал за "Милан", "ПСЖ", "Челси" и "Флуминенсе", выиграв национальные чемпионаты в Италии, Франции и Англии, а также Лигу чемпионов в составе "Челси". Он является многократным чемпионом Франции, победителем Клубного чемпионата мира и одним из самых титулованных центральных защитников своего поколения.

