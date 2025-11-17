Видео
Милан хочет пригласить легенду ПСЖ — о ком речь

Дата публикации 17 ноября 2025 18:31
Тьягу Силва в шаге от возвращения в итальянский Милан
Тьягу Силва в чемпионате Бразилии. Фото: Lucas Figueiredo/Getty Images

Лидер бразильского "Флуминенсе" Тьяго Силва оказался в списке трансферных целей "Милана". Итальянский клуб готов оформить переход ветерана уже в начале 2026 года. 

Инициатором трансфера оказался тренерский штаб "россонери", сообщает La Repubblica

"Милан" испытывает проблемы в обороне. Наставник команды Массимилиано Аллегри настаивает, что "россонери" необходим новый центральный защитник. Клуб пытался договориться с Джо Гомесом из "Ливерпуля" и Мануэлем Аканджи из "Манчестер Сити", но эти клубы отказались от сделки с итальянцами. 

Возвращение Тьягу Силвы в "Милан" 

В такой ситуации "россонери" намерены обратиться к услугам футболиста, который уже выступал на "Сан Сиро". Речь идет о 41-летнем Тьягу Силвы, который защищал цвета "Милана" с 2009 по 2012 годы, после чего ушел во французский "ПСЖ". 

Бразильский защитник долго и успешно выступал в Европе, но 2024 году вернулся на родину, где стал лидером обороны местного "Флуминенсе". В "Милане" уверены, что Силва еще сможет быть полезен европейской команде. При этом такой трансфер не станет обузой для клуба, поскольку защитник не станет требовать большую зарплату. 

По итогам 11 матчей "Милан" занимает третье место в итальянской Серии А и отстает от "Интера" на два балла. 

Напомним, жена одного из лидеров сборной Украины сделала интересное предложение Александру Зубкову. 

Главный тренер сборной Исландии назвал причину поражения своей команды от подопечных Сергея Реброва. 

Андрей Шевченко поздравил игроков сборной Украины с важной победой и объяснил, кому обязаны успехом футболисты. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
