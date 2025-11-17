Видео
Довбик объяснил, почему перестал забивать за сборную Украины

Дата публикации 17 ноября 2025 16:33
обновлено: 16:19
Довбик откровенно рассказал, что думает о работе Реброва в сборной
Артем Довбик на тренировке "Ромы". Фото: Craig Foy/SNS Group via Getty Images

Форвард сборной Украины Артем Довбик не смог принять участия в ноябрьских матчах команды из-за травмы. Однако он наблюдал поединки "сине-желтых" с Францией (0:4) и Исландией (2:0). 

Довбик объяснил, как подопечным Реброва удалось обыграть "островитян" в интервью УАФ. 

Вторая победа над Исландией позволила сборной Украины набрать 10 баллов и занять второе место в своей группе. Это означает, что "сине-желтые" примут участие в стыковых матчах. В случае победы национальная команда квалифицируется на чемпионат мира. 

Сборная Украины
Украинские футболисты празднуют гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Что Довбик сказал о сборной и Реброве 

Футболист итальянской "Ромы" не сомневался в победе "сине-желтых" Он заявил, что команда была настроена на успех и была готова сделать все, чтобы получить три очка. По мнению Довбика, решение тренера дать отдохнуть основным игрокам в поединке с Францией оказалось правильным, и на фоне уставших после перелета из Баку исландцев это обеспечило Украине преимущество. 

У Довбика нет никаких вопросов к тренерскому штабу национальной команды по поводу атмосферы в сборной, подходу к поединкам и разбору соперников. Форвард уверен, что Ребров и игроки столкнулись с таким давлением, которого раньше никогда не было. Причина заключается в том, что болельщики нуждаются в положительных эмоциях в тяжелые военные годы. 

"То, как мы подходим и разбираем матчи — все так, как делают все на высоком уровне, поэтому я думаю, что не в этом проблема", — объяснил Довбик. 

Напомним, жена вице-капитана сборной Украины обратилась к Александру Зубкову после гола в ворота Исландии. 

Бывший наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко объяснил, кто помог сборной Украины добить три очка в важном поединке. 

А наставник исландской команды откровенно рассказал, почему его футболистам так и не удалось ни разу в этом году победить Украину. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
