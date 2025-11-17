Довбик відверто розповів, що думає про роботу Реброва у збірній

Артем Довбик на тренуванні "Роми". Фото: Craig Foy/SNS Group via Getty Images

Форвард збірної України Артем Довбик не зміг узяти участі в листопадових матчах команди через травму. Однак він спостерігав поєдинки "синьо-жовтих" із Францією (0:4) та Ісландією (2:0).

Довбик пояснив, як підопічним Реброва вдалося обіграти "остров'ян" в інтерв'ю УАФ.

Друга перемога над Ісландією дозволила збірній України набрати 10 балів та посісти друге місце у своїй групі. Це означає, що "синьо-жовті" візьмуть участь у стикових матчах. У разі перемоги національна команда кваліфікується на чемпіонат світу.

Українські футболісти святкують гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Що Довбик сказав про збірну та Реброва

Футболіст італійської "Роми" не сумнівався в перемозі "синьо-жовтих" Він заявив, що команда була налаштована на успіх та була готова зробити все, щоб здобути три очки. На думку Довбика, рішення тренера дати відпочити основним гравцям у поєдинку з Францією виявилося правильним, і на тлі втомлених після перельоту з Баку ісландців це забезпечило Україні перевагу.

У Довбика немає жодних запитань до тренерського штабу національної команди щодо атмосфери в збірній, підходу до поєдинків і розбору суперників. Форвард упевнений, що Ребров та гравці зіткнулися з таким тиском, якого раніше ніколи не було. Причина полягає в тому, що вболівальники потребують позитивних емоцій у важкі воєнні роки.

"Те, як ми підходимо і розбираємо матчі — все так, як роблять усі на високому рівні, тому я думаю, що не в цьому проблема", — пояснив Довбик.

