Головна Спорт Довбик пояснив, чому перестав забивати за збірну України

Довбик пояснив, чому перестав забивати за збірну України

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 16:33
Оновлено: 16:19
Довбик відверто розповів, що думає про роботу Реброва у збірній
Артем Довбик на тренуванні "Роми". Фото: Craig Foy/SNS Group via Getty Images

Форвард збірної України Артем Довбик не зміг узяти участі в листопадових матчах команди через травму. Однак він спостерігав поєдинки "синьо-жовтих" із Францією (0:4) та Ісландією (2:0).

Довбик пояснив, як підопічним Реброва вдалося обіграти "остров'ян" в інтерв'ю УАФ.

Друга перемога над Ісландією дозволила збірній України набрати 10 балів та посісти друге місце у своїй групі. Це означає, що "синьо-жовті" візьмуть участь у стикових матчах. У разі перемоги національна команда кваліфікується на чемпіонат світу.

Сборная Украины
Українські футболісти святкують гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Що Довбик сказав про збірну та Реброва

Футболіст італійської "Роми" не сумнівався в перемозі "синьо-жовтих" Він заявив, що команда була налаштована на успіх та була готова зробити все, щоб здобути три очки. На думку Довбика, рішення тренера дати відпочити основним гравцям у поєдинку з Францією виявилося правильним, і на тлі втомлених після перельоту з Баку ісландців це забезпечило Україні перевагу.

У Довбика немає жодних запитань до тренерського штабу національної команди щодо атмосфери в збірній, підходу до поєдинків і розбору суперників. Форвард упевнений, що Ребров та гравці зіткнулися з таким тиском, якого раніше ніколи не було. Причина полягає в тому, що вболівальники потребують позитивних емоцій у важкі воєнні роки.

"Те, як ми підходимо і розбираємо матчі — все так, як роблять усі на високому рівні, тому я думаю, що не в цьому проблема", — пояснив Довбик.

Нагадаємо, дружина віцекапітана збірної України звернулася до Олександра Зубкова після голу у ворота Ісландії.

Колишній наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко пояснив, хто допоміг збірній України здобути три очки у важливому поєдинку.

А наставник ісландської команди відверто розповів, чому його футболістам так й не вдалося жодного разу цього року перемогти Україну.

спорт футбол Збірна України з футболу Артем Довбик ЧС-2026 з футболу
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
