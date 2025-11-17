Тьягу Сілва за крок від повернення в італійський Мілан

Тьягу Сілва в чемпіонаті Бразилії. Фото: Lucas Figueiredo/Getty Images

Лідер бразильського "Флуміненсе" Тьяго Сілва опинився в списку трансферних цілей "Мілана". Італійський клуб готовий оформити перехід ветерана вже на початку 2026 року.

Ініціатором трансферу виявився тренерський штаб "россонері", повідомляє La Repubblica.

Реклама

Читайте також:

"Мілан" відчуває проблеми в обороні. Наставник команди Массіміліано Аллегрі наполягає, що "россонері" необхідний новий центральний захисник. Клуб намагався домовитися з Джо Гомесом із "Ліверпуля" та Мануелем Аканджі з "Манчестер Сіті", але ці клуби відмовилися від угоди з італійцями.

Повернення Тьягу Сілви в "Мілан"

У такій ситуації "россонері" мають намір звернутися до послуг футболіста, який уже виступав на "Сан Сіро". Йдеться про 41-річного Тьягу Сілву, який захищав кольори "Мілана" з 2009 по 2012 роки, після чого пішов у французький "ПСЖ".

Бразильський захисник довго й успішно виступав у Європі, але 2024 року повернувся на батьківщину, де став лідером оборони місцевого "Флуміненсе". У "Мілані" впевнені, що Сілва ще зможе бути корисним європейській команді. При цьому такий трансфер не стане тягарем для клубу, оскільки захисник не вимагатиме велику зарплату.

За підсумками 11 матчів "Мілан" посідає третє місце в італійській Серії А і відстає від "Інтера" на два бали.

Нагадаємо, дружина одного з лідерів збірної України зробила цікаву пропозицію Олександру Зубкову.

Головний тренер збірної Ісландії назвав причину поразки своєї команди від підопічних Сергія Реброва.

Андрій Шевченко привітав гравців збірної України з важливою перемогою та пояснив, кому завдячують успіхом футболісти.