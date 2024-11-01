Аморім очолив МЮ — що відомо про португальського тренера

Рубен Аморім під час роботи у "Спортінгу". Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Португалець Рубен Аморім став новим головним тренером "Манчестер Юнайтед". Він розпочне роботу на новому місці вже в наступному матчі команди.

Аморім підписав контракт із "МЮ" терміном на два з половиною роки, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нідерландець Руд Ван Ністелрой керував грою "Манчестер Юнайтед" лише в одному матчі. У рамках 1/8 Кубка англійської ліги "червоні дияволи" обіграли "Лестер" із рахунком 5:2. Колишній форвард команди допоможе новому головному тренеру Рубену Аморіму увійти в курс справ у команді напередодні матчу АПЛ проти "Челсі", що відбудеться у неділю, 3 листопада. Повноцінно новий наставник розпочне свої обов'язки 11 листопада.

Рубен Аморім під час матчу. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Що відомо про Аморіма

Португальський фахівець підписав з англійським клубом контракт до літа 2027 року. Його завданням є покращення гри команди та повернення її у боротьбу за чемпіонський титул в англійській Прем'єр-лізі.

Як футболіст Рубен Аморім відомий за виступом за "Бенфіку" на позиції півзахисника. Він розпочав тренерську кар'єру у 2018 році, пропрацював сезон у "Бразі" і перейшов у "Спортінг". На чолі лісабонської команди Аморім двічі виграв чемпіонат Португалії. Цього сезону "леви" лідирують у турнірній таблиці місцевої першості.

Нагадаємо, захисник "Динамо" Олександр Караваєв може пограти під керівництвом одного з колишніх тренерів "Манчестер Юнайтед".

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